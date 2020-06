Ameriški vojak pomagal pri pripravah na napad na lastno enoto

Vojak ameriške vojske je bil notranji sovražnik v lastni enoti. Fotografija je simbolična. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters Pictures

Bil je notranji sovražnik v vojski ZDA

Te dni so v ZDA teroristične dejavnosti obtožili dvaindvajsetletnega vojaka ameriške vojskeFBI in vojaške preiskovalne službe so namreč že v maju ugotovile, da sodeluje z ameriško vejo britanske neonacistične skupine Order of Nine Angles (Red devetih kotov) in da ji posreduje občutljive podatke o svoji vojaški enoti. Desetega junija so ga aretirali, sedaj pa so mu že spisali obtožnico, poroča britanski BBC.Ta mu očita teroristično delovanje, zaroto in načrtovanje umorov ameriških državljanov in vojakov. Melzer je namreč omenjeni neonacistični skupini posredoval podatke o položaju njegove enote, njeni oborožitvi in moči. Ameriško pravosodno ministrstvo skupino Order of Nine Angles označuje kot »okultno neonacistično in rasistično nasilno skupino skrajnežev«. Člani te skupine obožujejo nacizem in, pa tudi islamske džihadiste in. Britanski protirasistični aktivisti v organizaciji Hope Not Hate (Upanje, ne sovraštvo) si prizadevajo za prepoved delovanja skupine.»Ethan Melzer je bil torej notranji sovražnik v vojski ZDA. S posredovanjem podatkov naj bi usklajeval in pomagal organizirati morilski napad na svojo enoto,« je v svoji izjavi dejala okrožna javna tožilka južnega okrožja New Yorka. Melzerja obtožujejo tudi, da je nameraval podatke posredovati tudi džihadistom, saj naj bi komuniciral tudi z domnevnim članom Al Kaide.Melzer je v vojsko ZDA vstopil decembra leta 2018, junija 2019 pa je že začel z aktivno službo. »Priznal je, da je izdajalec Združenih držav in da so njegova dejanja veleizdaja. Strinjamo se z njim,« pravi o njegovih dejanjih namestnik direktorja FBI