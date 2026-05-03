Trump napoveduje še večji umik vojakov iz Nemčije

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal dodatno zmanjšanje števila ameriških vojakov v Nemčiji, ki naj bi preseglo že potrjeni umik približno 5000 vojakov. Odločitev prihaja v času zaostrenih odnosov med Washingtonom in Berlinom.

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je v petek ukazal umik okoli 5000 vojakov v obdobju šestih do dvanajstih mesecev. Kot poroča danes BBC, imajo ZDA trenutno v Nemčiji več kot 36.000 vojakov, kar je njihova največja vojaška prisotnost v Evropi.

Spor z Merzom

Trump je v soboto napovedal, da bodo zmanjšanja še večja, vendar podrobnosti ni razkril. Poteza sledi javnemu sporu z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzom, ki je ameriško ravnanje v pogajanjih z Iranom označil kot ponižujoče. Trump mu je odgovoril z ostrimi kritikami, nato pa napovedal zmanjšanje vojaške prisotnosti.

Nemški obrambni minister Boris Pistorius je umik označil za pričakovanega, kot navaja BBC, in poudaril, da mora Evropa okrepiti lastno varnost. Ob tem je dodal, da ameriška vojaška prisotnost ostaja v interesu obeh strani. Nato je po navedbah BBC sporočil, da od ZDA pričakuje dodatna pojasnila, ter poudaril potrebo po večjih evropskih obrambnih vlaganjih.

Napačen signal Rusiji?

Znotraj zavezništva narašča zaskrbljenost. Poljski premier Donald Tusk je opozoril na nevarnost razkroja transatlantskih odnosov, medtem ko sta ameriška republikanska zakonodajalca Roger Wicker in Mike Rogers posvarila, da bi umik lahko poslal napačen signal Rusiji.

Trump je že v preteklosti napovedoval zmanjšanje vojaške prisotnosti v Evropi, vključno z Italijo in Španijo, ter kritiziral zaveznice zaradi prenizkih obrambnih izdatkov. Po poročanju BBC je del širše strategije tudi preusmerjanje ameriške vojaške pozornosti v indo-pacifiško regijo.