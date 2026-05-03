  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Trump napoveduje še večji umik vojakov iz Nemčije

    ZDA bodo iz Nemčije umaknile več kot 5000 vojakov; Berlin potezo pričakuje, Nato zahteva pojasnila in opozarja na posledice.
    Trump je v soboto napovedal, da bodo zmanjšanja še večja, vendar podrobnosti ni razkril.  FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
    Galerija
    Trump je v soboto napovedal, da bodo zmanjšanja še večja, vendar podrobnosti ni razkril.  FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
    R. I., STA
    3. 5. 2026 | 09:03
    3. 5. 2026 | 09:03
    2:27
    A+A-

    Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal dodatno zmanjšanje števila ameriških vojakov v Nemčiji, ki naj bi preseglo že potrjeni umik približno 5000 vojakov. Odločitev prihaja v času zaostrenih odnosov med Washingtonom in Berlinom.

    Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je v petek ukazal umik okoli 5000 vojakov v obdobju šestih do dvanajstih mesecev. Kot poroča danes BBC, imajo ZDA trenutno v Nemčiji več kot 36.000 vojakov, kar je njihova največja vojaška prisotnost v Evropi.

    Spor z Merzom

    Trump je v soboto napovedal, da bodo zmanjšanja še večja, vendar podrobnosti ni razkril. Poteza sledi javnemu sporu z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzom, ki je ameriško ravnanje v pogajanjih z Iranom označil kot ponižujoče. Trump mu je odgovoril z ostrimi kritikami, nato pa napovedal zmanjšanje vojaške prisotnosti.

    FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
    FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

    Nemški obrambni minister Boris Pistorius je umik označil za pričakovanega, kot navaja BBC, in poudaril, da mora Evropa okrepiti lastno varnost. Ob tem je dodal, da ameriška vojaška prisotnost ostaja v interesu obeh strani. Nato je po navedbah BBC sporočil, da od ZDA pričakuje dodatna pojasnila, ter poudaril potrebo po večjih evropskih obrambnih vlaganjih.

    Napačen signal Rusiji?

    Znotraj zavezništva narašča zaskrbljenost. Poljski premier Donald Tusk je opozoril na nevarnost razkroja transatlantskih odnosov, medtem ko sta ameriška republikanska zakonodajalca Roger Wicker in Mike Rogers posvarila, da bi umik lahko poslal napačen signal Rusiji.

    Trump je že v preteklosti napovedoval zmanjšanje vojaške prisotnosti v Evropi, vključno z Italijo in Španijo, ter kritiziral zaveznice zaradi prenizkih obrambnih izdatkov. Po poročanju BBC je del širše strategije tudi preusmerjanje ameriške vojaške pozornosti v indo-pacifiško regijo.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Stranski učinki iranske vojne

    Trump bi ZDA umaknil iz zveze Nato

    Ameriški predsednik: Spomnite se Grenlandije, tega velikega, slabo upravljanega kosa ledu!
    Barbara Kramžar 9. 4. 2026 | 04:08
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Tea Jarc: Na prihodnjih volitvah bo prišel sodni dan

    Zadnja tri leta je Tea Jarc (letnik 1987) konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov s približno 45 milijoni članov.
    Gorazd Utenkar 30. 4. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Pogačar je dohitel, prehitel Rogliča in zmagal

    Tadej Pogačar je s panterskim skokom ujel rojaka Rogliča nato pa z odločnim samostojnim pobegom, vztrajal vse do cilja.
    Miroslav Cvjetičanin 2. 5. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Prodaja Dončića

    Cuban: Storil sem grozno napako, rad bi jo popravil (VIDEO)

    Mark Cuban svojih občutkov glede smeri, v katero gredo Dallas Mavericks, odkar je leta 2023 prodal večinski lastniški delež v franšizi, ni prav nič prikrival.
    Peter Zalokar 1. 5. 2026 | 22:37
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Nekdanji ukrajinski poveljnik: Rusijo bo premagala nova sila

    General Valerij Zalužni, nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinske vojske, je spregovoril o tem, kako tehnološki napredek spreminja naravo vojne.
    Novica Mihajlović 30. 4. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Poti brez skrbi
    Vredno branja

    Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

    Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ferplej

    Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

    Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Druga kariera

    Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

    V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Donald TrumpNemčijaZDANatoEvropa

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Kraljevska etapa za odločitev. Peklenski vzpon za konec dirke po Romandiji

    Zaključni klanec je dolg 14,3 kilometra, najstrmejši odseki dosežejo tudi 12 odstotkov.
    Miroslav Cvjetičanin 3. 5. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Legionarji

    Slovenci v glavnih vlogah, tekel je šampanjec

    Slovenski nogometni legionarji so se na Slovaškem, Cipru, Poljskem in v Bolgariji veselili lovorik. Žan Vipotnik na dopust kot najboljši strelec championshipa
    3. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Otroška hrana

    Strup za podgane v otroški hrani: v Salzburgu so aretirali osumljenca

    Preiskovalci domnevajo, da je deloval sam. V trgovinah naj bi kupil otroško hrano, ji dodal strup za podgane in jo vrnil na polico.
    3. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Zmanjšanje števila ameriških vojakov

    Trump napoveduje še večji umik vojakov iz Nemčije

    ZDA bodo iz Nemčije umaknile več kot 5000 vojakov; Berlin potezo pričakuje, Nato zahteva pojasnila in opozarja na posledice.
    3. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Formula 1

    Zaradi neviht bo dirka v Miamiju tri ure prej

    Na Floridi velja zakon, da morajo prekiniti dogodke, če v radiju 13 kilometrov pride do strel. Večina dirkačev še ni vozila v deževnih razmerah.
    3. 5. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Otroška hrana

    Strup za podgane v otroški hrani: v Salzburgu so aretirali osumljenca

    Preiskovalci domnevajo, da je deloval sam. V trgovinah naj bi kupil otroško hrano, ji dodal strup za podgane in jo vrnil na polico.
    3. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Zmanjšanje števila ameriških vojakov

    Trump napoveduje še večji umik vojakov iz Nemčije

    ZDA bodo iz Nemčije umaknile več kot 5000 vojakov; Berlin potezo pričakuje, Nato zahteva pojasnila in opozarja na posledice.
    3. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Formula 1

    Zaradi neviht bo dirka v Miamiju tri ure prej

    Na Floridi velja zakon, da morajo prekiniti dogodke, če v radiju 13 kilometrov pride do strel. Večina dirkačev še ni vozila v deževnih razmerah.
    3. 5. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V HLADILNIKU

    Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

    S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

    Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo