FOTO:Ameriški Wuhan je zdaj Florida

New York – S trideset tisoč okužbami koronavirusa so Kalifornija, Florida in Teksas v ponedeljek zabeležili osemnajst odstotkov vseh svetovnih primerov. Republikanski predsednik Donald Trump še naprej trdi, da Američani pač več testirajo kot drugi, v omenjenih zveznih državah in drugod po ZDA pa narašča zaskrbljenost.Z več kot 135 tisoč žrtev covida-19 so ZDA v svetovnem vodstvu tudi pri tem žalostnem številu, položaj pa se zdaj še posebej zaostruje v južnih zveznih državah. »Ljudje umirajo, vi pa ne naredite ničesar!« je mlajši moški v začetku tedna na tiskovni konferenci kričal na floridskega guvernerja Rona ...