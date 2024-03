Ameriško gospodarstvo dobro deluje

Še vedno višja inflacija od ciljne je preprečila ameriška upanja na tokratno nižanje obrestnih mer, centralna banka Federal Reserve jih je pustila v razponu med 5,25 in 5,5 odstotka. Večina Odbora za odprti trg FOMC pa še naprej pričakuje tri nižanja obrestnih mer v letošnjem letu, predsednik Jerome Powell pa je govoril o dobrem gospodarskem razvoju.

Gospodarska rast ZDA je v zadnjem četrtletju minulega leta dosegla 3,2 odstotka, je povedal predsednik Fed Powell, v vsem lanskem letu je bila 3,1 odstotna. Januarja zabeležena letna porast cen osnovnih življenjskih potrebščine brez hrane in goriva je z 2,8 odstotka še vedno nad ciljem bližine dveh odstotkov. Brezposelnost je s 3,9 odstotka nizka, kljub velikemu priseljevanju ponudba delovnih mest še naprej presega povpraševanje po delu.

»Gospodarstvo dobro deluje,« je ocenil Powell, napredek vidi tudi pri nižanju inflacije. Skupna od nastopa demokratskega predsednika Joeja Bidna v Beli hiši pa se še vedno giblje med sedemnajstimi in tridesetimi odstotki, odvisno od tega, ali štejejo tudi cene hrane in goriva. Mnogi za sedanje trdoživo naraščanje cen dolžijo preveč zapravljivo Belo hišo, ki je pripomogla k hitremu naraščanju več kot 34 tisoč milijard dolarjev obsežnega državnega dolga. Visoke obresti tepejo kupno moč prebivalstva ter nepremičninski trg, ki je še naprej zelo ohromljen. Skoraj vse novo zaposlovanje pripisujejo migrantom in vračanju upokojencev na trg delovne sile, tudi zaradi rastočih cen bivanja, goriva in hrane.

Poslopje Federal Reserve v prestolnici Washington. Foto Kevin Lamarque/Reuters

Predsednik Biden nasprotno poudarja dobro gospodarsko rast in nizko brezposelnost, še posebej v primerjavi z drugimi industrijskimi silami. Bela hiša je omenjala tudi sezonske razloge visoke januarske in februarske inflacije, s čimer je na sredini tiskovni konferenci soglašal Powell. Finančna ministrica Janet Yellen se je nedavno posipavala s pepelom zaradi prepričevanja, da bo inflacija le prehodna. Biden je kljub temu tudi za morebitni drugi mandat napovedal veliko povečanje državne porabe, ki naj bi ga pokrili z višjimi davki za najbogatejše državljane in podjetja. Bela hiša poudarja višjo ameriško rast v primerjavi s številnimi drugimi primerljivimi državami.

Ameriške borze so s povečanjem vrednosti pozdravile najnovejša poročila o zdravju ameriškega gospodarstva. Ameriški in mednarodni trgi so zadovoljni tudi zaradi signalov, da bo Fed še naprej razmišljala o nižanju obresti in upajo, da se bo to zgodilo že na junijskem zasedanju.