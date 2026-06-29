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    Ameriško-iranska igra mačke z mišjo

    Vse je odvisno od trdote ameriških palic – Najboljši barometer tega bo odnos iranskega vodstva do mirovnih pogajanj.
    Trump računa na lekcije z ameriškimi bombami v Iranu, šiitski ajatole in islamska revolucionarna garda ga poskušajo prelisičiti z višjimi cenami nafte. Foto Majid Asgaripour/Reuters
    Galerija
    Trump računa na lekcije z ameriškimi bombami v Iranu, šiitski ajatole in islamska revolucionarna garda ga poskušajo prelisičiti z višjimi cenami nafte. Foto Majid Asgaripour/Reuters
    Barbara Kramžar
    29. 6. 2026 | 19:21
    29. 6. 2026 | 19:51
    6:04
    A+A-
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    Ameriško-iranska igra mačke z mišjo se nadaljuje. »Iran je zaprosil za srečanje. Potekalo bo jutri v Dohi,« je v ponedeljek sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Po koncu Delove redakcije je bilo še dovolj časa za nove zaplete ali spremembe. V Washingtonu računajo, da je Iran po ameriških napadih pripravljen popustiti, v Teheranu pa pritiskajo tam, kjer lahko Zahod najbolj boli: pri nafti in plovbi skozi ­Hormuško ožino.

    Kmalu po začetku ameriškega bombardiranja Irana konec februarja je predsednik Trump poudaril, da hoče preprečiti predvsem to, da bi Teheran razvil jedrsko orožje. Islamska republika skoraj pol stoletja gradi legitimnost tudi na sovražnosti do ZDA in Izraela, zato so nekateri ameriški in izraelski opazovalci opozorili, da bi lahko jedrsko oborožen Teheran poskušal obračunati z judovsko državo. Ta ima neuradno prav tako jedrsko bombo in brez iranskega poraza je mogoče pričakovati jedrsko oboroževanje celotnega Bližnjega vzhoda. Po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023 se je konflikt še razširil v obračunavanje z iranskimi sateliti, med njimi s Hamasom v Gazi in libanonskim Hezbolahom, ki je zaradi raketnega arzenala na jugu Libanona nevaren predvsem Izraelu.

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    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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