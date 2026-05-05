Ameriško-izraelsko izzivanje nadaljevanja vojne

Prekinitev ognja, ki je med Združenimi državami in Iranom začela veljati pred tremi tedni, je na trhlih nogah. Dogajanje v zadnjih dneh kaže, da bi se spopadi lahko kmalu nadaljevali. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil, da bo v primeru napadov na ameriške ladje v Perzijskem zalivu Iran izbrisal z obličja zemlje, iranske oblasti pa ne popuščajo v nameri po nadzoru nad Hormuško ožino. Vse bolj glasni so namigi, da bi v vojno proti Iranu lahko vstopili tudi Združeni arabski emirati, eden od najbolj destruktivnih akterjev v regiji. In tudi širše.

Iz Washingtona so v ponedeljek sporočili, da so ameriške sile v Hormuški ožini zadele in potopile sedem čolnov in manjših ladij iranske revolucionarne garde, ki naj bi poskušali ovirati promet v geostrateško in gospodarsko pomembni ožini – to naj bi bil ameriški odgovor na iranski raketni napad na ameriške vojaške ladje. V Teheranu so ameriške navedbe zanikali – po njihovih besedah naj bi šlo za civilne čolne.

Ameriška blokada iranskih pristanišč in trgovskih ladijskih poti traja od 13. aprila, v naslednjih dneh bi se lahko še zaostrila. Donald Trump je v ponedeljek razglasil začetek ameriške pomorske misije Projekt svoboda, s katero namerava ameriška vojaška mornarica prevzeti varovanje trgovskih ladij, ki potujejo skozi Hormuško ožino in jo tako – odpreti. Toda ožina je še vedno pod nadzorom Irana in takšna ameriška »misija« deluje kot groba oblika izsiljevanja, katere posledica bi lahko bilo nadaljevanje vojne. Iranska vojska je včeraj vse trgovske ladje blizu Hormuške ožine opozorila, da bodo ob morebitnem prečkanju morskega prehoda brez dovoljenja »ogrozile lastno varnost«. Napetost se stopnjuje iz ure v uro.