FOTO:Ameriško obračunavanje z Woodrowom Wilsonom

New York – Ameriško obračunavanje z zgodovino se nadaljuje. Prestižna univerza Princeton bo s svoje fakultete za politične in mednarodne odnose in študentskega doma umaknila ime nekdanjega predsednika28. predsednika ZDA v svetu poznamo po pobudi za ustanovitev Društva narodov, predhodnika današnjih Združenih narodov iz časov po prvi svetovni vojni, doma pa mu očitajo rasistično politiko. Predsednik med leti 1913 in 1921, ki je tudi sam študiral na Princetonu, je zagovarjal in izvajal rasno segregacijo zvezne vlade z izgovorom, da bo to zmanjšalo medrasna trenja. Wilson je dal tudi v Beli hiši predvajati filmRojstvo naroda, ki je slavil vzpon Ku Klux Klana, pa čeprav je kasneje izrekel proti njemu.Univerza je še leta 2016 zavrnila preimenovanje svojih ustanov, a začela bolj poudarjati negativne vidike njegove administracije. Po smrti temnopoltegamed policijsko aretacijo v Minneapolisu pa se krepi gibanje za ponovni premislek vse ameriške zgodovine . Kalifornijski demokrati zahtevajo preimenovanje letališča, v bližini Los Angelesa imenovanega po igralcu, znanem po rasističnih izjavah, še naprej padajo spomeniki generalom sužnjelastniške Konfederacije.Protestniki napadajo tudi druge zgodovinske osebnosti in republikanski predsednikje konec tedna je golf igral v bližnji Virginiji, da bi v prestolnici preprečil nove napade na spomenike. In res se ni posrečilo napovedano rušenje washingtonskega spomenika predsednikuv družbi s sužnjem, ki ga je pomagal osvoboditi. Rušenje je napovedal temnopolti študent harvardske univerze skupaj s skupino mladih vseh barv polti, a je akcijo po poročilih washingtonskih medijev še pred prihodom policije ustavil starejši afriški Američan, po lastnih besedah potomec obeleženega sužnja. Spomenik so tudi sicer plačali nekdanji sužnji v zahvalo za Lincolnova prizadevanja za njihovo osvoboditev, med drugim z državljansko vojno iz leta 1861-1865.Trump je že podpisal izvršilni ukaz za zaščito spomenikov, v so ti padali tudi ta konec tedna, v oregonskem Portlandu med drugimi spomenik enemu od ustanovnih očetov ZDA Thomasu Jeffersonu. Američani so vse bolj zaskrbljeni tudi zaradi naraščanja okuženih s covidom 19 . Trump še vedno izjavlja, da gre le za rezultate obsežnega testiranja, a rast hospitalizacij v nekaterih zveznih državah ne potrjuje tega prepričanja. Več guvernerjev je ukazalo upočasniti odpiranje gospodarstva in družbe.