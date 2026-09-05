Ameriško pravosodje preiskuje Faučija in najmanj sedem drugih znanstvenikov

Ameriško pravosodno ministrstvo je v okviru preiskave izvora pandemije covida-19 razširilo preiskavo na najmanj osem znanstvenikov, med njimi nekdanjega vodilnega ameriškega strokovnjaka za nalezljive bolezni Anthonyja Faučija in Nobelovega nagrajenca Richarda Robertsa, poroča New York Times.

Preiskovalci FBI in zvezni tožilci so od znanstvenikov zahtevali telefonske in elektronske komunikacije, podatke o nepovratnih sredstvih in plačilih ter pričanja pred veliko poroto. Ni jasno, do kakšnih ugotovitev so preiskave doslej prišle oziroma v kateri fazi so.

Preiskava se je pod administracijo predsednika Donalda Trumpa razširila precej širše od prvotnega vprašanja, ali je koronavirus ušel iz laboratorija v Wuhanu. Preiskovalci med drugim preverjajo, ali so Fauči in drugi ameriški znanstveniki v začetku leta 2020 pritiskali na virologe, naj zmanjšajo pomen možnosti, da je virus izviral iz laboratorija.

V središču preiskave je tudi David Morens, nekdanji Faučijev svetovalec na Nacionalnem inštitutu za zdravje (NIH), ki je avgusta priznal krivdo za zaroto pri prikrivanju zveznih dokumentov. Morens je službeno elektronsko pošto preusmerjal na zasebni račun, v njej pa razpravljal tudi o obrambi raziskovalcev, povezanih z laboratorijem v Wuhanu. Tožilci so v okviru njegovega primera zahtevali tudi dokumente, povezane s Faučijem.

Fauči vse očitke zavrača. Njegov odvetnik je sporočil, da nekdanji direktor Nacionalnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni ni storil ničesar narobe in da za preiskavo proti njemu ni podlage.

Izvor covida-19 sicer še vedno ni dokončno pojasnjen. Del raziskovalcev zagovarja možnost laboratorijskega izvora, večina znanstvenikov pa se še vedno nagiba k teoriji naravnega prenosa virusa z živali na ljudi. Ameriške obveščevalne službe so v preteklosti ocenile, da ni dokazov, da bi bil izvor wuhanski laboratorij.