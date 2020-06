Ameriško pravosodno ministrstvo okrepilo obtožbe proti Assangeu

Ameriško pravosodno ministrstvo je v sredo okrepilo obtožbe proti ustanovitelju Wikileaksa Julianu Assangeu . Predložili so namreč nove dokaze, kako naj bi Avstralec rekrutiral hekerje in načrtoval računalniške vdore, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Assangeu v ZDA že grozi obtožnica z 18 točkami, ministrstvo pa z zadnjimi dokazi niso dodali nove obtožnice, ampak podkrepili obstoječe. Gre za obtožnice, da naj bi Assange načrtoval zaroto skupaj s posamezniki hekerskih skupin Lulzsec in Anonymous.Domnevajo tudi, da si je priskrbel neodobren dostop do vladnega računalniškega sistema države, ki je del zveze Nato.Pri Wikileaksu so na twitterju objavili, da so nove obtožbe še en patetični poskus ministrstva, da javnost vleče za nos.Ustanovitelj spletne platforme Wikileaks, ki je leta 2010 objavila vrsto tajnih vojaških in diplomatskih dokumentov ZDA, je trenutno v strogo varovanem londonskem zaporu Belmarsh, kjer čaka na razsodbo glede zahteve ZDA za njegovo izročitev. V ZDA mu grozi sodni proces zaradi vohunjenja in zarote. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do 175 let zapora.