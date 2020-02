Ameriško spopadanje s koronavirusom

Tudi nevarna bolezen ne more pomiriti ameriških strankarskih prepirov. Foto Erin Scott Reuters

New York – Sredi kritik, da ZDA niso dovolj pripravljene na izbruh koronavirusa, je predsednikza usklajevanje vseh odgovorov na nevarno bolezen zadolžil podpredsednikater na na tiskovni konferenci zavrnil takšne kritike. Zagotovil je, da so z zgodnjo prepovedjo poletov z ogroženih območij poskrbeli za učinkovito omejitev širjenja bolezni v ZDA, pa čeprav so ga ob tej odločitvi zmerjali z rasistom.Republikanski predsednik je omenil tudi „šokantno“ dejstvo, da gripa vsako leto v ZDA ubije med 25 do 69 tisoč ljudi, ter vztrajal, da so tveganja koronavirusa v ZDA majhna. Kljub temu pa bo vzel kongresno ponudbo za veliko več denarja za priprave na morebitne zaplete od 2,5 milijarde dolarjev, kolikor jih je zahteval sam. Priprave je priporočil tudi vsem delom družbe s šolami vred ter obkrožen z znanstveniki poročal o petnajstih ameriških bolnikih, od katerih je zelo bolan le eden. Še štirideset okuženih ameriških državljanov so prepeljali domov z ladje za križarjenje Diamond Princess in so zdaj v karanteni, medtem pa so v Kaliforniji potrdili bolnika, ki ni nedavno potoval v tujino in ni imel nobenih povezav z doslej znanimi primeri.Predsednik je govoril tudi o pospešenem razvijanju cepiva, a je predstavnik državne službe za infekcijske bolezni pojasnil, da bodo za ves proces potrebovali leto dni ali celo več. Ker gre za ZDA, pa tudi pri nevarni bolezni ne gre brez ogorčenih strankarskih prepirov. Demokratska predsednica predstavniškega domaje republikanskega predsednika obtožila, da ne ve, kaj govori, Trump pa ji je pripisal širjenje panike.