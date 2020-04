FOTO:Ameriško zdravstvo med predsodki in resničnostjo

New York – Številni evropski zdravstveni sistemi so za zdaj dobro prestali najhujšo pandemijo po morilski španski gripi iz časov po prvi svetovni vojni, ameriški pa je potreboval krpanje. Da se koronavirus ne bi še bolj širil­ zaradi strahu nezavarovanih pred obiskom zdravnika, so tudi tem obljubili brezplačne teste in zdravljenje. Mnogi Američani pa v svojem sistemu vidijo tudi veliko prednosti z možnostjo izbire in dostopom do najnovejših terapij in zdravil na vrhu seznama.Statistični podatki, ki mečejo slabo luč na ameriško zdravstvo, so znani: z več kot 17 odstotki bruto domačega proizvoda je dvakrat dražje od ...