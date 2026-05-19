Amnesty International: Lani največ usmrtitev v več kot 40 letih

Število usmrtitev v svetu je lani doseglo najvišjo raven po letu 1981 in preseglo 2700, za kar je največ odgovoren Iran, kjer se je število glede na predhodno leto več kot podvojilo, v letnem poročilu ugotavlja Amnesty International. Število ne vključuje tistih na Kitajskem, ker oblasti podatke skrivajo, jih je pa domnevno več tisoč.

Število 2707 v lanskem letu potrjenih usmrtitev po svetu je najvišje po letu 1981, ko so jih našteli 3191, in predstavlja porast za več kot dve tretjini glede na leto 2024, organizacija za človekove pravice ugotavlja v poročilu, objavljenem v ponedeljek.

»Ta trend je najizrazitejši v državah, kjer so oblasti svoj položaj na oblasti okrepile z omejevanjem državljanskega prostora, utišanjem kritik in neupoštevanjem zaščite v skladu z mednarodnim pravom in standardi na področju človekovih pravic,« so zapisali v poročilu, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije.

Smrtna kazen kot orodje političnega nadzora

Daleč največji porast so opazili v Iranu, ki je zlasti po junijskem izbruhu vojne z Izraelom in »ob vse širši uporabi smrtne kazni kot orodja politične represije in nadzora« izvedel kar 2159 usmrtitev: več kot še enkrat toliko kot v letu 2024 in prav tako največ od leta 1981.

Tako Amnesty kot več drugih nevladnih organizacij poroča, da se Iran tudi letos, zlasti po januarskih protestih in začetku vojne z Izraelom in ZDA, vse bolj zateka k uporabi smrtne kazni. Velik del jih je povezanih z obtožbami sodelovanja v protestih in članstvom v prepovedanih skupinah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Savdska Arabija je lani izvedla najmanj 356 usmrtitev, kar je več od pred tem najvišjega števila 345, kolikor jih je izvedla v letu 2024. Usmrtitve v Kuvajtu so se skoraj potrojile s šest v letu 2024 na 17 lani. V Egiptu so se skoraj podvojile s 13 na 23. V Jemnu se je število povečalo za več kot tretjino, z 38 na 51, še navaja organizacija.

V ZDA je zaradi velikega porasta števila usmrtitev na Floridi, kjer so jih našteli 19, lani skupno število znašalo 47, največ od leta 2009.

V Singapurju so usmrtili 17 ljudi, največ od leta 2003.

Vsega skupaj je lani usmrtitve izvajalo 17 držav, pri čemer Amnesty International največje število – po ocenah več tisoč – pripisuje Kitajski, kjer pa oblasti ne razkrivajo s tem povezanih podatkov.