Amy Klobuchar za podpredsednico Joeja Bidna?

Nekdanja parlamentarka iz Georgie Stacey Abrams Foto Michael Mccoy Reuters

Washington – Je ameriška senatorka slovenskih koreninnehote izdala prošnjo demokratskega predsedniškega kandidata, naj bo njegova podpredsednica? Po zadnjem nastopu senatorke iz Minnesote v ameriški javnosti vrvi od ugibanj.Amy Klobuchar, ki je tik pred »supertorkom« izstopila iz predsedniške tekme in podprla Bidna, je v michiganskem mestu Grand Rapids privržencem povedala, da si ne more predstavljati boljšega konca svoje kandidature od pridružitve karti Joeja Bidna. »Join the ticket« je običajna ameriška označba za skupni nastop politikov in Amy je takoj spoznala svojo napako. »Hotela sem reči: od pridružitve odlični kampanji Joeja Bidna!«»Terrific« in »ticket« se res malo rimata, ker ne gre za Joeja Bidna, ampak za Amy Klobuchar, pa mnogi politični opazovalci ne verjamejo v besedni spodrsljaj. Nekdanji demokratski podpredsednik, ki skupaj z demokratičnim socialistom Berniejem Sandersom ostaja v tekmi za izzivalca republikanskega predsednika, še ni izbral sopotnika ali sopotnice v predvolilni tekmi, a bi bila zaradi njegove starosti, vse večje besedne zmedenosti in političnih realnosti mlajša političarka iz ameriškega srednjega zahoda dobra izbira. Amy Klobuchar se lahko pohvali z volilnimi uspehi v pretežno republikanskih okrajih, nekatere »zvezne države za prelete« pa so leta 2016 odločilno pomagale k republikanski zmagi.Če se ji je res samo zareklo, pa bo lahko imela močno konkurenco v nekaterih drugih znanih političarkah, med njimi temnopoltimaiz Georgie iniz Kalifornije ter že nekdanji predsedniški kandidatki- morda pa tudi v nekdanji namestnici pravosodnega ministra in na kratko pravosodni ministrici, ki se je uprla Trumpovemu ukazu o prepovedi vstopa državljanov nekaterih muslimanskih držav v ZDA.