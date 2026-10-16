Analiza: Slovenija tudi v BiH premalo izkorišča svoj potencial na Balkanu

Bosna in Hercegovina med etnonacionalnimi delitvami, političnimi blokadami in neizkoriščenimi priložnostmi. Kaj so pokazale zadnje volitve, zakaj Milorad Dodik kljub političnim in pravnim oviram ostaja eden ključnih igralcev v državi ter koliko je Bosna in Hercegovina v resnici oddaljena od Evropske unije? Vodja bosanskih Srbov Milorad Dodik je eden izmed zmagovalcev iz ozadja po splošnih volitvah v BiH. FOTO: AFP O razmerah v Sarajevu, vplivu regionalnih in svetovnih političnih povezav, neizkoriščenem gospodarskem potencialu Slovenije ter zgodbah, ki kljub vsemu vlivajo upanje, se pogovarjamo z Delovim novinarjem Novico Mihajlovićem. Ta je zadnji mesec preživel v Bosni in Hercegovini v okviru projekta SOS for Democracy. Velikanski dres nogometnega reprezentanta BiH Edina Džeka v ...