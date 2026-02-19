  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Andrew pridržan, britanski dvor v zadregi

    Aretacija zaradi obtožb, povezanih z afero Epstein, je zgodovinski precedens za monarhijo.
    Mountbatten-Windsor, ki je zaradi spornih stikov s pokojnim ameriškim finančnikom lani ostal brez kraljevih nazivov, je vse očitke na svoj račun doslej vztrajno zavračal. FOTO: Adrian Dennis/AFP
    Mountbatten-Windsor, ki je zaradi spornih stikov s pokojnim ameriškim finančnikom lani ostal brez kraljevih nazivov, je vse očitke na svoj račun doslej vztrajno zavračal. FOTO: Adrian Dennis/AFP
    Jure Kosec
    19. 2. 2026 | 18:45
    19. 2. 2026 | 18:45
    4:52
    Aretacija Andrewa Mountbattna-Windsorja zaradi domnevne zlorabe uradnega položaja je povzročila pretres, kakršnega ne pomnijo v sodobni zgodovini britanske monarhije. Čeprav podrobnosti kriminalistične preiskave proti bratu britanskega kralja Karla III. za zdaj niso jasne, je bila ta po vsem sodeč povezana z nedavno objavljenimi dosjeji iz afere Epstein, v katerih se mnogokrat pojavi ime nekdanjega princa.

    »V okviru preiskave smo aretirali moškega, starega približno šestdeset let, iz Norfolka, zaradi domnevne zlorabe uradnega položaja. Izvajamo preiskave na naslovih v Berkshiru in Norfolku,« so pridržanje člana kraljeve družine suhoparno potrdili predstavniki britanske policije, razkritje dejanske identitete aretiranca pa prepustili otoškim medijem oziroma britanskemu dvoru.

    Združeno kraljestvoVelika Britanijaprinc AndrewJeffrey EpsteinpreiskavaaretacijaBritanska monarhijakraljeva družina

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

