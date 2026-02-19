Andrew pridržan, britanski dvor v zadregi

Aretacija Andrewa Mountbattna-Windsorja zaradi domnevne zlorabe uradnega položaja je povzročila pretres, kakršnega ne pomnijo v sodobni zgodovini britanske monarhije. Čeprav podrobnosti kriminalistične preiskave proti bratu britanskega kralja Karla III. za zdaj niso jasne, je bila ta po vsem sodeč povezana z nedavno objavljenimi dosjeji iz afere Epstein, v katerih se mnogokrat pojavi ime nekdanjega princa.

»V okviru preiskave smo aretirali moškega, starega približno šestdeset let, iz Norfolka, zaradi domnevne zlorabe uradnega položaja. Izvajamo preiskave na naslovih v Berkshiru in Norfolku,« so pridržanje člana kraljeve družine suhoparno potrdili predstavniki britanske policije, razkritje dejanske identitete aretiranca pa prepustili otoškim medijem oziroma britanskemu dvoru.