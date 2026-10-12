Andy Burnham obtožil Rusijo vmešavanja v referendum o brexitu

Andy Burnham je kot prvi britanski premier Rusijo obtožil vmešavanja v referendum za izstop Velike Britanije iz Evropske unije pred desetimi leti, poroča britanski BBC.

Burnham je v podcastu The Rest is Politics razkril, da se je ob prevzemu položaja pozanimal glede morebitnega vmešavanja Rusije v referendum leta 2016. »Dobil sem jasen odgovor, da se je to res zgodilo. Mislim, da smo bili v tej zadevi dejansko preveč pasivni in nismo dovolj obveščali ljudi o tem, v kakšnem obsegu poskušajo iz tujine motiti politični proces,« je dejal.

Ob tem v pogovoru, ki naj bi ga danes objavili v celoti, ni pojasnil, kako naj bi Moskva vplivala na referendum.

O problemu ruskega vmešavanja je Burnham na nedavnem obisku v Berlinu razpravljal z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem. Ocenil je, da tudi v Nemčiji krožijo dezinformacije, ki izvirajo iz Rusije. »Te stvari je treba zabeležiti in verjamem, da bodo volivcem v Nemčiji in Franciji pomagale razumeti, da del te politike spodbujajo naši sovražniki, in sicer Rusija,« je povedal.

Širjenje dezinformacij in laži

Burnham je že prejšnji mesec v svojem govoru na Generalni skupščini ZN Moskvo obtožil širjenja laži in dezinformacij ter izkoriščanja strahov ljudi. V luči tega je napovedal, da bo London ustanovil nov center za »zaustavitev strupenega vala« dezinformacij.

Britanci so se pred desetimi leti na referendumu odločili za brexit. Velika Britanija je EU uradno zapustila leta 2020. Po letih napetosti in posledicah za obe strani London in Bruselj zdaj znova krepita odnose, na Otoku pa narašča tako podpora EU kot naklonjenost vrnitvi v povezavo.

Burnham, ki je vodenje laburistov in vlade prevzel julija, je pred kratkim na kongresu stranke napovedal preučitev možnosti za tesnejše odnose z EU. Nato je dodal, da bi med njimi morala biti tudi možnost ponovne pridružitve povezavi. Ocenil je, da je izstop iz EU državi prinesel več slabega kot dobrega.