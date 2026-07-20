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    Andy Burnham: Zavedam se, da sem že sedmi premier od leta 2016

    »Naš izziv je, da politika začne delovati – in da deluje bolje,« je poudaril 56-letni laburist, ki je vodenje vlade prevzel od Keira Starmerja.
    Burnham je v govoru ponovil svoje prepričanje, da je Združeno kraljestvo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja »ubralo nekaj napačnih poti«. FOTO: Temilade Adelaja/Reuters
    Galerija
    Burnham je v govoru ponovil svoje prepričanje, da je Združeno kraljestvo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja »ubralo nekaj napačnih poti«. FOTO: Temilade Adelaja/Reuters
    Jure Kosec
    20. 7. 2026 | 15:07
    20. 7. 2026 | 15:23
    2:32
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    »Ravnokar sem se vrnil iz Buckinghamske palače, kjer sem sprejel vabilo kralja Karla III., da oblikujem naslednjo vlado,« je naznanil novi britanski premier Andy Burnham pred vhodom na sedež britanske vlade na Downing Streetu. »Zelo dobro se zavedam, da sem že sedmi predsednik vlade od leta 2016,« je poudaril, rekoč, da je njegov vzpon najvišji politični položaj v državi »trenutek za razmislek in novo odločenost«.

    »Moja generacija politikov mora stopiti na višjo raven in se odzvati na nove izzive. Velika Britanija mora svetu pokazati, da lahko znova postane stabilna država. Naš izziv je, da politika začne delovati – in da deluje bolje,« je poudaril 56-letni politik, ki je vodenje vlade od Keira Starmerja prevzel po tem, ko ga je vladajoča laburistična stranka prejšnji teden izbrala za svojega novega voditelja.

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    Burnham namesto Starmerja: »Njegovi medeni tedni bi lahko bili zelo kratki«

    V prvem govoru v vlogi premiera se je vrnil k svojim ambicijam po obsežni decentralizaciji države, o katerih je podrobno govoril že v zadnjih dneh. Obkrožen z množico podpornikov je naznanil, da bo njegova nova vlada že kmalu sprejela ukrepe, ki bodo vsaj nekoliko ublažili krizo življenjskih stroškov, do konca leta pa objavila desetletno vizijo razvoja države.

    Andy Burnham je v novi vlogi z Downing Streeta prvič nagovoril britansko javnost. FOTO: Henry Nicholls/AFP
    Andy Burnham je v novi vlogi z Downing Streeta prvič nagovoril britansko javnost. FOTO: Henry Nicholls/AFP
    Burnhamova vlada naj bi že kmalu sprejela ukrepe, ki bodo vsaj nekoliko ublažili krizo življenjskih stroškov, do konca leta pa objavila desetletno vizijo razvoja države. FOTO: Temilade Adelaja/Reuters
    Burnhamova vlada naj bi že kmalu sprejela ukrepe, ki bodo vsaj nekoliko ublažili krizo življenjskih stroškov, do konca leta pa objavila desetletno vizijo razvoja države. FOTO: Temilade Adelaja/Reuters

    Napovedal je sprejetje ukrepov, s katerim bo vlada poskušala zagotoviti streho nad glavo več tisoč ljudem, ki živijo na britanskih ulicah.

    Burnham je v govoru ponovil svoje prepričanje, da je Združeno kraljestvo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja »ubralo nekaj napačnih poti«. »Politična moč se je centralizirala, gospodarska moč privatizirala, velik del države pa je doživel deindustrializacijo, posledice katere številne skupnosti čutijo še danes.«

    Njegova vlada namerava te napake popraviti s prenašanjem pristojnosti nazaj na lokalno raven. »S tem bomo zgradili novo gospodarstvo, v katerem bodo osnovne življenjske dobrine znova pod močnejšim javnim nadzorom, da bodo ljudem spet cenovno dostopne,« je napovedal.

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