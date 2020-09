FOTO:Merklova Navalnega naskrivaj obiskala v bolnišnici Charité

Protestniki so pred ruskim veleposlaništvom v Berlinu postavili plakat s portretom Navalnega in napisom ”Zastrupljen”. FOTO: Odd Andersen/ Afp

Navalni se je zgrudil na letalu

Shujšan Aleksej Navalni 22. septembra, malo preden je po uspešnem okrevanju zapustil berlinsko bolnišnico Charité. FOTO: @navalny Navalny Via Reuters

Novičoka ne morejo izdelati kriminalci

Navalni je že več kot desetletje močan opozicijski trn v peti Vladimirja Putina in uradne Moskve. FOTO: Sergei Karpukhin/ Reuters Pictures

Nemška kanclerkaje na skrivaj obiskala ruskega opozicijskega voditeljamedtem, ko se je po zastrupitvi z novičokom zdravil v berlinski bolnišnici Charité, je danes objavil nemški Spiegel. Zdaj je Navalni sicer že toliko okreval, da je lahko zapustil bolnišnico, a Merklova njegovo stanje še vedno redno spremlja in se zavzema za sankcije proti Rusiji. V Nemčiji so prepričani, da za zastrupitvijo Navalnega stojijo ruske oblastiS tako neobičajno gesto, kot je tajni obisk v bolnišnici, je po mnenju Spiegla Merklova posebej poudarila solidarnost nemške zvezne vlade z Aleksejem Navalnim. Obisk in nenehno zanimanje za primer Navalni je tudi dokaz, da nemška vlada ne bo dopustila, da bi zadeva brez posledic zatonila v pozabo in da bo poskušala na vsak način najti krivca in razlog za napad na Navalnega.Kot je znano, se je Navalni konec avgusta zaradi slabosti zgrudil na letalu na notranjem letu iz sibirskega Tomska v Moskvo, ko se je vračal s svojih predvolilnih nastopov. Letalo je zato prisilno pristalo v Omsku, kjer je nekaj časa preživel v komi v tamkajšnji bolnišnici. Nato se je Angela Merkel osebno zavzela za to, da ga prepeljejo na zdravljenje v Nemčijo. V berlinski kliniki Charité so ga ustrezno oskrbeli, medtem pa so strokovnjaki laboratorija nemške vojske ugotovili, da je bil zastrupljen s strupom iz skupine živčnih strupov novičok . To sta pozneje potrdila tudi laboratorija v Franciji in na Švedskem, zato za nemško vlado ni bilo več dvoma, da so Navalnega poskušale s poti spraviti ruske oblasti.Te skupaj s samimvztrajno zanikajo vpletenost v zastrupitev človeka, ki je eden največjih trnov v Putinovi peti, in razvijajo celo teorije, da se je Navalni morda namenoma zastrupil sam oziroma da je bil zastrupljen šele, ko je že zapustil ozemlje Rusije.Toda strokovnjaki so enotnega mnenja, da je novičok strup, ki ga je tako težko izdelati in uporabiti, da ni mogoče, da bi ga uporabil Navalni sam ali da bi ga z njim poskušali ubiti člani kriminalnega podzemlja. V prid tezi, da je za zastrupitvijo uradna Moskva, govori tudi podatek, da je Navalnega v času njegovega bivanja v Sibiriji nadzorovala ruska tajna služba FSB.Na pobudo Nemčije naj bi se o morebitnih ukrepih zoper Rusijo predsedniki vlad in držav na mini vrhu EU pogovarjali že minuli konec tedna, a je srečanje odpadlo zaradi karantene predsednika sveta EU. A odločitev glede ukrepov EU in morda tudi ZDA zoper Rusijo bo morda znana že ta teden.V teh dneh naj bi namreč svoje poročilo o zadevi Navalni dokončala in objavila Organizacija za prepoved kemičnega orožja OPCW. Ameriški zunanji ministerje že najavil, da bodo v primeru, da OPCW potrdi domneve Nemčije o vpletenosti uradne Moskve v zastrupitev, zoper Rusijo okrepale tudi ZDA.