Angela Merkel neumna in v ruskih žepih, s Putinom kot v savni?

New York –je v pogovorih s tujimi voditelji nepripravljen in ga voditelji kot ruskiali turškiredno nadigravajo, piše znameniti nekdanji novinar časopisa Washington Post. Hkrati naj bi bil ameriški predsednik tako žaljiv do zaveznikov, da ga visoki nekdanji uradniki ameriške vlade, med njimi nekdanji zunanji in obrambni ministri ter dva nekdanja svetovalca za nacionalno varnost, vidijo kot nevarnost za nacionalne interese ZDA.Bernstein navaja neimenovane vire iz Bele hiše in ameriških obveščevalnih služb, ki pravijo, da so obrambni minister, zunanji, svetovalca za nacionalno varnostinter šef kabinetarepublikanskemu predsedniku pripisovali kar blodnje. Trump naj bi bil prepričan, da lahko nekatere tuje voditelje šarmira ali prisili v kapitulacijo, za druge pa naj bi bil lahek zalogaj, med njimi še posebej za Putina. Demokrati so že zagnali vik in krik zaradi domnevnega predsednikovega ignoriranja obveščevalnih informacij , da naj bi Rusija afganistanske talibe plačevala za uboje ameriških vojakov.V Beli hiši takšne obtožbe odločno zavračajo, to pa očitno ne bo utišalo pritožb na račun sedanje ameriške zunanje politike. Komaj je svojo kritično knjigo objavil Bolton , že se oglaša Bernstein. Eden od razkrivalcev afere Watergate predsednikanavaja, da naj bi Trump nemški kanclerkigovoril, da je neumna in v ruskih žepih, »skoraj sadistični« pogovori pa naj bi bili tako nenavadni, da poskušajo najvišji nemški voditelji narediti vse, da ne bi prišli v javnost. Krščanskodemokratska voditeljica po nemških virih ostaja mirna in odgovarja z dejstvi.Kanclerka ni edina, ki jo za primer Trumpovega nedostojnega obnašanja navajajo Bernsteinovi viri, nekdanji britanski premierkinaj bi govoril, da je šibka, stalno pa naj bi napadal tudi voditelje kot francoski predsednik, kanadski premierin avstralski. Hkrati naj bi se savdskemu kronskemu princuin severnokorejskemu diktatorjubahal s svojim bogastvom, genialnostjo in predsedniškimi dosežki, ter omalovaževal prejšnje predsednike ZDA.Medtem ko Putin destabilizira Zahod, naj bi bili Trumpovi pogovori z njim slišati kot »dva moška v savni«, njemu in Erdoĝanu pa naj bi še posebej v nič dajal svojega demokratskega predhodnikain prejšnjega republikanskega predsednika. Tako kot Bolton tudi Bernstein navaja, da naj bi Trump zunanjo politiko vodil predvsem v luči ponovne izvolitve.Namestnica predstavnice za tisk Bele hišeje televizijski družbi CNN, ki je objavila Bernsteinove obtožbe, odgovorila, da predsednik »pogajalec svetovnega razreda« Trump vztrajno napreduje ameriške interese, in pri tem navedla pogajanja s Kitajsko ter Mehiko in Kanado, pa tudi večje vojaške prispevke članic Nata in obračun z Islamsko državo.