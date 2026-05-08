Nekdanjemu glavnemu obrazu brexita se obetajo velike pridobitve

Prvi izidi lokalnih volitev v Angliji kažejo na velike pridobitve za skrajno desno stranko Reform UK, ki jo vodi nekdaj glavni obraz brexita in nasprotnik priseljevanja Nigel Farage. Vladajočim laburistom premiera Keira Starmerja medtem grozijo boleče volilne izgube, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Volivci v Združenem kraljestvu so v četrtek v Angliji izbirali lokalne svete, na Škotskem in v Walesu pa regionalni parlament. Doslej so glasove v Angliji začeli šteti le v 46 svetih, kmalu pa bodo začeli še v preostalih 90. Tudi na Škotskem in v Walesu še niso začeli šteti glasov, navaja britanski BBC.

Po doslej preštetih glasovih so laburisti izgubili nadzor nad osmimi sveti in skoraj 250 sedežev. Več kot sto sedežev so izgubili konservativci. Stranka Reform UK je medtem osvojila več kot 350 sedežev.

Preizkus podpore volivcev za Starmerja

Volitve na Škotskem, v Walesu in Angliji predstavljajo najobsežnejši preizkus podpore volivcev za Starmerja od volitev julija 2024, na katerih so laburisti prepričljivo zmagali in končali 14 let vladavine konservativcev.

Napovedi za laburiste so sicer slabe. Poleg Anglije se jim udarec napoveduje v Walesu, kjer bi lahko prvič, odkar je ta regija pred 27 leti dobila lastni parlament, izgubili nadzor nad tamkajšnjo vlado. Na Škotskem medtem ankete napovedujejo podaljšanje, in verjetno še okrepitev, 19-letne vladavine Škotske nacionalne stranke (SNP).

Če se bodo napovedi padca podpore laburistom potrdile, je pričakovati, da bodo rezultati okrepili ugibanja o iskanju morebitnega naslednika Starmerja.