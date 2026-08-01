Anita Orbán za Delo: To, na kar namigujete, se z novo vlado končuje

Vladavina Viktorja Orbána je na Madžarski pustila posledice, ki jih ni mogoče odpraviti čez noč. »Šestnajst let je vendarle šestnajst let,« je v intervjuju za Delo pojasnila Anita Orbán, madžarska zunanja ministrica in podpredsednica vlade, ki jo je po zmagi na aprilskih parlamentarnih volitvah oblikovala stranka Tisza pod vodstom Pétra Magyarja. Na obisku v Sloveniji jo je gostil zunanji minister Tone Kajzer.

Magyarjeva vlada je v prvih mesecih mandata posegla v institucije, ki so bile simbol Orbánovega obdobja, omejila moč prihodnjih vlad in napovedala ustavne spremembe, s katerimi želi obnoviti sistem zavor in ravnovesij. Njen obračun z zapuščino nekdanje vladajoče stranke Fidesz ne bo omejen na reformiranje države. Madžarski parlament je ta teden potrdil zakon o ustanovitvi nacionalnega organa za povrnitev premoženja, katerega naloga bo izslediti javni denar, ki naj bi bil v preteklih letih zlorabljen ali ukraden. Zanimalo nas je, če bodo denar iskali tudi v Sloveniji in drugih državah, kamor so segle finančne in politične mreže, povezane s Fideszom.