Ankara hoče, da Moskva ustavi Damask

»Ne prekrižajte nam poti«

»Enemu milijonu se že bliža število beguncev iz Idliba, ki so prišli do naših meja,« pravi turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan. Foto: Afp

Umirjanje razmer

Po telefonskem pogovoru med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in njegovim turškim kolegomse je umirila besedna vojna, ki so jo povzročili nedavni spopadi med sirsko in turško vojsko v Idlibu. Turčija bo ukrepala, če Damask do konca meseca od tam ne bo umaknil vojske, je danes zagrozil Erdoğan.»Razvoj dogodkov v sirskem Idlibu zadnje dni primerjajo z incidentom, ko je novembra 2015 Turčija sestrelila rusko letalo,« so zapisali v ruskem »provladnem« dnevniku Izvestija. Zdaj, ko je zaradi napada vladnih sil utrpela izgube turška vojska, po mnenju časnika ni pod vprašajem le sodelovanje Moskve in Ankare v Siriji, temveč tudi vsi do zdaj doseženi rusko-turški dogovori o tej državi.Kmalu za tem, ko je Moskva vojaško priskočila na pomoč Damasku, je sestreljeno letalo skoraj zanetilo vojno med Rusijo in Turčijo. A že prej sta dobra prijatelja Putin in Erdoğan zgladila spore, njuni državi sta začeli usklajevati delovanje, tudi skupaj z Iranom v tako imenovanem astanskem formatu, o nedavnem turškem vdoru na sirsko ozemlje pa je bila Rusija obveščena. Nato so v noči na ponedeljek sirske sile ubile pet turških vojakov in tri civilne uslužbence, v turškem protinapadu pa je po trditvah Ankare umrlo 76 sirskih vojakov. Dan po teh dogodkih se je zdelo, da sta Rusija in Turčija pozabili, da sta, vsaj uradno, na sirski fronti zaveznici. Razvnela se je besedna vojna med uradnimi predstavniki Rusije, ki uradno pomaga sirskemu predsedniku, in Turčije, zaveznice upornikov, ki imajo nadzor nad edinim delom, če ne štejemo Golanske planote, od vladnih sil še neosvobojenega dela sirskega ozemlja.Erdoğan je najprej obtožil Rusijo, da ne spoštuje skupnega dogovora o premirju in razdelitvi interesnih območij, in povedal, da so Moskvi poslali sporočilo »ne prekrižajte nam poti«. Iz Moskve so odgovorili, da jih Ankara ni obvestila o navzočnosti svojih vojakov na tem območju, kar so visoki predstavniki turških oblasti odločno zanikali. Ruski zunanji ministerje v pogovoru za časnik Ruska gazeta obtožil Turčijo, da ni izpolnila ključnih zavez iz dogovora o Idlibu. Prva je po njegovem ta, da ni ločila oboroženih predstavnikov opozicije, ki sodeluje s Turki in je pripravljena sodelovati v političnem dialogu z oblastmi v Damasku, od teroristov. Po besedah dolgoletnega vodje ruske diplomacije so bile žrtve med turškimi vojaki zato, ker se je turška vojska premikala po idlibskem »deeskalacijskem območju«, ne da bi o tem obvestila ruske kolege. »Zato tega nismo mogli sporočiti sirski vojski,« je dodal Lavrov.Maja 2017 so se v kazahstanski prestolnici Astana, ki se zdaj imenuje Nursultan po nekdanjem predsedniku države, predstavniki Rusije, Turčije in Irana dogovorili o vzpostavitvi štirih »deeskalacijskih območij« v Idlibu. Pred dvema letoma je Damask prevzel nadzor nad tremi območji, četrto, ki obsega tudi dele sosednjih pokrajin Latakije, Hame in Alepa, je večinoma v rokah pripadnikov teroristične skupine Džabat al Nusra. Septembra 2018 sta v ruskem črnomorskem letovišču Soči Ankara in Moskva podpisali sporazum o vzpostavitvi »demilitariziranega območja«, ki ga po trditvah Lavrova Turčija ne spoštuje.Strah časnika Izvestija, da se bliža konec rusko-turškega prijateljstva v Siriji, se ni uresničil. Po enem dnevu obstreljevanja med prestolnicama sta Erdoğan in Putin končno vzela v roke telefon in umirila razmere. »Včeraj sva s spoštovanim Putinom imela konstruktiven in produktiven razgovor,« je včeraj dejal turški predsednik. Po njegovih besedah predstavniki turške in ruske vojske nadaljujejo dialog in se bodo kmalu srečali zaradi razmer v Idlibu. »Za nas so odnosi z Rusijo zelo pomembni,« je dejal Erdoğan, ki od Moskve pričakuje, da bo »še bolj razumela našo občutljivost v Siriji«. Zato je rekel Putinu, naj prijatelju Asadu sporoči, naj takoj umakne vojsko z meja območja, ki so ga določili v Sočiju: v nasprotnem primeru bo Turčija prisiljena ukrepati. »Število beguncev iz Idliba, ki so prišli do naših meja, se bliža milijonu,« je dodal turški voditelj, ki je včeraj postavil Asadu ultimat, da se mora do konca meseca umakniti iz Idliba.