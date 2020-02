Ankara je Kijevu obljubila vojaško pomoč

Drugo srečanje prvih mož Ukrajine in Turčije. FOTO: Afp

O »ruski agresivni politiki«

Turški gost je ukrajinskemu kolegu obljubil 36 milijonov dolarjev vojaške pomoči. FOTO: Afp

Skupaj proti turškim »prevratnikom«

»Slava Ukrajini,« je Erdoğan danes v ukrajinščini pozdravil častni vod ukrajinske vojske, ki ga je pričakal v Kijevu. »Herojem slava,« so vojaki strumno odgovorili državniku, ki je priletel na obisk k svojemu ukrajinskemu kolegu Zelenskemu.Drugič sta se že srečala voditelja Turčije in Ukrajine, odkar je na volitvah za ukrajinskega predsednika zmagal nekdanji televizijski komik Zelenski. Tokrat sta se pogovarjala tudi o tem, kako bi menjavo med državama povečala na deset milijard dolarjev in kako bi si Ukrajina zagotovila večjo neodvisnost od ruskih energentov tako, da bi izačela čez turško ozemlje uvažati azerbajdžanski zemeljski plin. Danes je Turčija Ukrajini obljubila tudi okoli 36 milijonov dolarjev vojaške pomoči.Po besedah Zelenskega sta z Erdoğanom razpravljala tudi o kratenju človekovih pravic Tatarom na polotoku Krim, ki si ga je prilastila Rusija. Gost iz Turčije je ponovil, da Ankara ne priznava ruske aneksije Krima in budno spremlja, kaj se dogaja s tamkajšnjimi Tatari. Napovedal je, da bo Turčija zagotovila streho nad glavo za 500 družin krimskih Tatarov. Kje bodo gradili ta bivališča, turški predsednik ni razkril. Ni dolgo trajalo, ko je prišel odziv iz Moskve. Ruska agencija Interfaks je navedla besede tiskovnega predstavnika Kremlja, da se Moskva glede tega vprašanja »kategorično ne strinja« za Ankaro. »Večkrat smo že povedali, da ni nikakršnega razloga za strah za krimske Tatare,« je poudaril Peskov in dodal, da ima Erdoğan vabilo svojega ruskega kolega Vladimira Putina, naj obišče »okupirani Krim« in se na svoje oči prepriča o tamkajšnjem dogajanju.Zelenski je po srečanju povedal, da sta se s turškim gostom pogovarjala tudi o »ruski agresivni politiki v regiji«. »Pri vseh teh vprašanjih nam je nadvse pomembna podpora Turčije in tudi praktični koraki Ankare v tej smeri,« je dejal ukrajinski predsednik. Ukrajina računa, je dodal Zelenski, na pomoč Turčije pri osvobajanju političnih zapornikov, ukrajinskih državljanov, med katerimi so tudi »krimski Tatari, ki jih nezakonito zadržujejo na Krimu in na ozemlju Ruske federacije«.Turški predsednik je v Ukrajino, ki sosednjo Rusijo obtožuje »vojaške agresije« na jugovzhodu države, priletel prav v času, ko so se zaradi sirske krize zaostrili odnosi med njim in njegovim »dobrim prijateljem« Putinom. Ko je v Idlibu v napadu vojske sirskega predsednika Bašarja al Asada, ki ga vojaško in politično podpira Putin, umrlo šest turških vojakov, je Erdoğan obtožil Rusijo, da ne spoštuje skupnega dogovora o premirju in razdelitvi interesnih območij v tem delu Sirije, ki še ni pod nadzorom vladnih sil. Iz Moskve so odgovorili, da jih Ankara ni obvestila o navzočnosti svojih vojakov na tem območju, kar so danes visoki predstavniki turških oblasti odločno zanikali. Turčija je že izvedla maščevalni protinapad, v katerem je bilo po besedah Erdoğana ubitih od 30 do 35 sirskih vojakov. Turški predsednik je danes ponovil, da so o svojih dejanjih obvestili Rusijo, hkrati pa je Moskvo posvaril, naj ne poskuša zaustaviti njegovih načrtov v Siriji.Po pogovorih s turškim gostom je Zelenski povedal tudi to, da je varnostno-obveščevalni službi SBU že naročil, naj preveri delovanje izobraževalnih ustanov, ki delujejo v Ukrajini in so povezane z v ZDA živečim turškim opozicijskim bogatašem. Razkril je, da mu je Erdoğan predal vse podrobnosti in priimke ljudi, ki jih Ankara obtožuje sodelovanja pri ponesrečenem poskusu državnega prevrata julija. V medijih se je že septembra 2018 pojavila novica, da Turčija od Ukrajine zahteva, naj ji izroči pet, z Gülenom povezanih učiteljev.