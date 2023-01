Ankara se zavzema za humanitarni koridor

V nadaljevanju preberite:

Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan je v telefonskih pogovorih svojima kolegoma iz Rusije in Ukrajine, Vladimirju Putinu in Volodimirju Zelenskemu, menda predlagal vzpostavitev humanitarnega koridorja, po katerem bi lahko z ukrajinske fronte varno reševali ranjence in civiliste.