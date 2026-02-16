  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Anketa kaže preobrat: Zahod meni, da svet drvi proti veliki svetovni vojni

    Razpoloženje zahodne javnosti se je v manj kot letu dni dramatično spremenilo: vojna se zdi bolj verjetna, zavezništva pa manj stabilna.
    Delež tistih, ki napovedujejo nov globalni konflikt, se je močno povečal od marca 2025. FOTO: AFP
    Galerija
    Delež tistih, ki napovedujejo nov globalni konflikt, se je močno povečal od marca 2025. FOTO: AFP
    R. I.
    16. 2. 2026 | 10:44
    16. 2. 2026 | 11:25
    5:29
    A+A-

    Po zadnji anketi Politica javnost v zahodnih državah vse bolj verjame, da svet drsi proti tretji svetovni vojni. V vseh petih anketiranih državah – ZDA, Kanadi, Združenem kraljestvu, Franciji in Nemčiji – velika večina vprašanih meni, da svet postaja nevarnejši.

    Američani, Kanadčani, Francozi in Britanci menijo, da je izbruh tretje svetovne vojne v prihodnjih petih letih bolj verjeten kot ne. Le Nemci v povprečju menijo, da tak scenarij v tem obdobju ni verjeten.

    V Združenem kraljestvu 43 odstotkov vprašanih meni, da je nova svetovna vojna do leta 2031 verjetna ali zelo verjetna (marca 2025 jih je tako menilo 30 odstotkov). V ZDA je takšnih 46 odstotkov, lani 38 odstotkov.

    image_alt
    Evrobarometer: Slovenci zaupajo EU, a ne smeri svoje države

    Američani so tudi najpogosteje prepričani, da bo njihova država v prihodnjih petih letih vpletena v vojno, sledijo Britanci in Francozi. To nakazuje, da so jedrske sile znotraj Nata morda bolj pripravljene na konflikt kot druge države – hkrati pa kaže, da podoba ameriškega predsednika Donalda Trumpa kot »predsednika miru« domačih volivcev ne prepriča.

    Vsaj tretjina vprašanih v ZDA, Združenem kraljestvu, Franciji in Kanadi meni, da je v prihodnjih petih letih verjetna ali zelo verjetna tudi uporaba jedrskega orožja.

    Obvezno služenje vojaškega roka je najbolj priljubljeno v Nemčiji in Franciji, kjer ga podpira približno polovica vprašanih. FOTO: AFP
    Obvezno služenje vojaškega roka je najbolj priljubljeno v Nemčiji in Franciji, kjer ga podpira približno polovica vprašanih. FOTO: AFP

    Kot največjo grožnjo miru v Evropi anketiranci vidijo Rusijo. Kanadčani pa kot največje tveganje za varnost izpostavljajo Trumpovo Ameriko. V Franciji, Nemčiji in Združenem kraljestvu so ZDA na drugem mestu med zaznanimi grožnjami, precej pred Kitajsko.

    Strah pred konfliktom raste od marca

    Delež tistih, ki napovedujejo nov globalni konflikt, se je močno povečal od marca 2025, ko je isto vprašanje prvič zastavila raziskovalna agencija Public First. Po besedah vodje raziskav Seba Wrida se je razpoloženje zahodne javnosti v manj kot letu dni dramatično spremenilo: vojna se zdi bolj verjetna, zavezništva pa manj stabilna.

    A anketa hkrati razkriva še drugo plat zgodbe. Čeprav v Združenem kraljestvu, Franciji, Nemčiji in Kanadi načeloma prevladuje podpora višjim obrambnim proračunom, ta hitro upade, ko se volivci srečajo s konkretnimi posledicami – večjim zadolževanjem države, rezi v druge javne storitve ali višjimi davki.

    image_alt
    Evropa se pri vprašanju obrambe počasi prebuja

    »Naraščajoča zaskrbljenost zaradi vojne političnim voditeljem ne daje prostih rok za občutno povečanje obrambne porabe,« opozarja Wride. Po njegovih besedah so volivci danes celo manj pripravljeni sprejeti kompromise kot lani. Evropski voditelji so tako v nezavidljivem položaju: na ZDA se ne morejo več povsem zanesti, hkrati pa tega ne morejo uporabiti kot argument za večje domače naložbe v obrambo, če za to nimajo podpore javnosti.

    Raziskava, ki je med 6. in 9. februarjem zajela več kot 2000 vprašanih v vsaki državi, prihaja v času, ko se voditelji zveze Nato spoprijemajo z izzivom krepitve varnosti ob omejenih javnofinančnih možnostih.

    FOTO: Afp
    FOTO: Afp

    Ob nadaljevanju ruske vojne proti Ukrajini in ameriških vojaških posegih v Iranu, Siriji, Venezueli ter v nekaterih afriških državah pod vodstvom Trumpa mnogi volivci zaznavajo večje tveganje globalnega spopada.

    Ko gre za denar, večina vprašanih v Franciji, Nemčiji, Združenem kraljestvu in Kanadi meni, da bi njihove države morale več vlagati v obrambo, pri čemer je podpora najmočnejša v Združenem kraljestvu in Kanadi. A ko so vprašani, ali naj se ta sredstva zagotovijo z rezi drugod, dodatnim zadolževanjem ali višjimi davki, podpora hitro pade.

    Skupna vojska nima podpore

    V Nemčiji je obrambna poraba med najmanj priljubljenimi nameni javnega denarja – pred njo je le še razvojna pomoč tujini. Leta 2025 je ob omembi kompromisov povečanje obrambnih izdatkov podpiralo 40 odstotkov Francozov in 37 odstotkov Nemcev; letos je ta delež padel na 28 odstotkov v Franciji in 24 odstotkov v Nemčiji. V obeh državah je zdaj več tistih, ki ob zavedanju stroškov povečanju obrambne porabe nasprotujejo.

    Anketa razkriva tudi precejšnjo zadržanost do ideje o stalni vojski EU pod enotnim poveljstvom, ki jo je omenjala evropska komisija. Predlog podpira le 22 odstotkov Nemcev in 17 odstotkov Francozov.

    Obvezno služenje vojaškega roka je najbolj priljubljeno v Nemčiji in Franciji, kjer ga podpira približno polovica vprašanih.

    Tokratno raziskavo je za Politico izvedla agencija Public First med 10.289 odraslimi, rezultati pa so tehtani glede na starost, spol in regijo. Statistična napaka znaša približno dva odstotka za posamezno državo; pri manjših podskupinah je lahko višja.

    Šport  |  Zimski športi
OI 2026
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

    Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
    Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

    Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Skobir, dolgoletni direktor Aerodroma Ljubljana, kandidira na listi Demokratov

    Vprašali smo ga, ali cilja na položaj ministra za gospodarstvo, če bodo Demokrati sestavljali vlado.
    Pija Kapitanovič 16. 2. 2026 | 12:21
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Evropeizacija zavezništva

    Nato 3.0: več Evrope, manj ZDA

    Kljub bolj pozitivnim in spravljivim sporočilom iz Washingtona evropsko zaupanje v Trumpove ZDA ostaja načeto.
    Peter Žerjavič 16. 2. 2026 | 11:32
    Preberite več
