Anketa Mediane: Javnost verjame v Nato, bistveno manj v zanesljivost ZDA

Le nekaj dni po vrhu zveze Nato v Ankari nova anketa Mediane za Delo kaže, da slovenska javnost večinoma ne dvomi o prihodnosti severnoatlantskega zavezništva. Hkrati pa med respondenti prevladuje prepričanje, da bo morala Evropa zaradi manjše zanesljivosti ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom prevzeti precej več odgovornosti za lastno varnost.

Rezultati prihajajo v posebno občutljivem trenutku za Slovenijo. Na vrhu v Ankari je bila edina članica zavezništva, ki še vedno ne namenja dveh odstotkov bruto domačega proizvoda za obrambo.