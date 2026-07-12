Kakšen je bil motiv za umor nekdanje ministrice?

Ni dokazov, da bi bil domnevni umor nekdanje britanske ministrice Ann Widdecombe politično motiviran, so sporočili policisti ter dodali, da po aretaciji 28-letnega moškega ne iščejo nikogar drugega. Oseminsedemdesetletno Widdecombejevo so v četrtek našli mrtvo v njenem domu na podeželju na jugozahodu Anglije, pri čemer je imela, kot je sporočila policija, »hude poškodbe«. Policisti so v Rotherhamu na severu Anglije pozno v soboto aretirali belopoltega Britanca.

Zločin se je zgodil na podeželju. FOTO: Jack Taylor/Reuters

Policija je javnost pozvala, naj ne ugiba o možnih motivih, dokler preiskava še poteka. »Trenutno še vedno ni nobenih informacij, ki bi kazale, da gre za teroristično dejanje, in v tem trenutku ne iščemo nikogar drugega v povezavi s tem umorom,« je novinarjem povedal pomočnik načelnika policije Devona in Cornwalla Matt Longman. »Preiskovalci ostajajo odprti glede možnega motiva. Na tej stopnji nič ne kaže, da bi bil politično motiviran.«

Ann Widdecombe je bila žgoča zagovornica brexita. FOTO: Simon Dawson/Reuters

Drugi osumljenec, ki so ga aretirali v soboto, je bil pozneje izpuščen brez obtožnice.

Widdecombejeva je bila konservativka in je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja službovala kot državna sekretarka v konservativni vladi Johna Majorja. Leta 2010 je nehala biti poslanka, kasneje pa se je pridružila stranki Reform UK Nigela Faragea kot njegova predstavnica za priseljevanje in pravosodje. Bila je vneta zagovornica brexita.

V zadnjem desetletju sta bila umorjena dva poslanca britanskega parlamenta. Poslanka laburistov Jo Cox je bila med kampanjo za brexit leta 2016 ustreljena in zabodena, storilec je bil obseden z nacizmom. Konservativni poslanec David Amess je bil leta 2021 do smrti zaboden, storilec je bil pristaš Islamske države.