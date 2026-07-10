Umor vnete zagovornice brexita pretresa Veliko Britanijo

Britanska policija je zaradi suma umora 78-letne nekdanje ministrice in političarke stranke Reform UK Ann Widdecombe aretirala 26-letnega moškega. Widdecombejevo so v četrtek našli mrtvo na njenem domu na jugozahodu Anglije, po navedbah policije je utrpela hude poškodbe.

Osumljenca so prijeli v Newton Abbotu, približno 15 kilometrov od njenega doma. Namestnik načelnika policije grofij Devon in Cornwall Matt Longman je dejal, da za zdaj ni indicev, da bi bil umor povezan s terorizmom ali imel politično ozadje. Na kraju še poteka forenzična preiskava.

Premier Keir Starmer se je Widdecombejevi poklonil za njena dolga leta javne službe. V zadnjem desetletju sta bila v Veliki Britaniji umorjena tudi poslanca Jo Cox in David Amess.

Widdecombejeva je bila ena najprepoznavnejših predstavnic konservativnega krila britanske politike. V vladi premierja Johna Majorja je med letoma 1992 in 1997 opravljala več državnih funkcij, pozneje pa se je pridružila stranki Brexit Party, predhodnici Reform UK, in bila med letoma 2019 in 2020 evropska poslanka.

FOTO: Yara Nardi/Reuters

Znana je bila po družbeno konservativnih pogledih, nasprotovanju splavu in pravicam istospolnih parov ter odločni podpori izstopu Velike Britanije iz EU. Po umiku iz parlamenta je nastopala tudi v televizijskih oddajah, med drugim v plesnem šovu Strictly Come Dancing.

Vodja Reform UK Nigel Farage je dejal, da je imela odločilno vlogo pri uresničitvi brexita, nekdanji premier Boris Johnson pa jo je označil za odločno zagovornico in izjemno govornico.