Prvotno je bila vrednost delnice podjetja Anthropic predvidena v višini 80 ameriških dolarjev, pri čemer je bilo povpraševanje po delnicah po predhodnih poročilih kar šestkrat večje od njihove ponujene količine, poroča Yahoo Finance.

Anthropic je skupaj s svojimi ustanovitelji povečal obseg ponudbe na 81,3 milijarde ameriških dolarjev in s tem s prestola izrinil podjetje SpaceX. Podjetje je tako zdaj vredno neverjetnih 1.500 milijard dolarjev. Z novo tržno vrednostjo se je tako družba postavila ob bok Tesli in Meta Platforms.

Ustanovitelja družbe brat in sestra Dario in Daniela Amodei sta zbrane na borzi Nasdaq nagovorila pred začetkom trgovanja. Povedala sta, da je Anthropic nenavadno podjetje, saj so že pred lansiranjem prvega izdelka vzpostavili ekipo za varnost umetne inteligence.

Protestniki so se zbrali pred newyorško borzo Nasdaq in zahtevali ustavitev nepremišljenega razvoja umetne inteligence in uničevanja, ki ga povzroča. Policija je aretirala štiri protestnike, ki so preprečevali vstop v stavbo.

Protestniki so zahtevali zahtevali ustavitev nepremišljenega razvoja umetne inteligence in uničevanja, ki ga povzroča. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Po njunem mnenju mora biti najmočnejša tehnologija našega časa razvita v korist celotnega človeštva. Tehnologija pa bi lahko močno prispevala pri kompleksnih izzivih, kot je zdravljenje težkih bolezni, poroča Guardian.

Cena delnic naj bi še rasla

Pričakovano je bilo, da se bo po sinočnjem zvišanju izhodiščne cene delnice Anthropica ob prvi javni ponudbi (IPO) na 83 ameriških dolarjev rast njene vrednosti nadaljevala.

Kaže, da bi se lahko cena delnice Anthropica ob začetku trgovanja oblikovala pri vrednosti 107 ameriških dolarjev. To bi pomenilo kar 26-odstotno rast v primerjavi s tem, kolikor je znašala cena delnice ob današnji prvi javni ponudbi.

Britanski Guardian pri tem pojasnjuje, da se trgovanje z delnicami novih borznih družb nujno ne začne takoj ob odprtju borze. Postopek lahko pri večjih borznih kotacijah namreč traja tudi več ur, preden določijo začetno ceno in omogočijo začetek trgovanja.