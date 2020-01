Ruski predsednik Vladimir Putin in francoski predsednik Emmanuel Macron. Foto: Abir Sultan/ REUTERS

V Izraelu še ni bilo tako velikega mednarodnega dogodka, kakor je bil današnji peti svetovni forum o holokavstu, ki je bil posvečen 75-letnici osvoboditve nacističnega taborišča Auschwitz-Birkenau v okupirani Poljski, kjer je bilo umorjenih več kot milijon ljudi, večinoma Judov.Več kot 40 državnikov in visokih gostov je prišlo, za varnost so temeljito poskrbeli, okolica jeruzalemskega muzeja Jad Vašem pa je bila hermetično zaprta. »Brez spominjanja se lahko zgodovina ponovi. Antisemitizem se ne konča pri Judih. Skupaj z rasizmom sta bolezni, ki uničujeta ljudi in države. Nobena družba in nobena demokracija ni imuna pred tem,« je povedal gostitelj, izraelski predsednikPoleg njega sta bila slavnostna govorca tudi francoski in ruski predsednik,in, njun poljski kolegapa je protestno odpovedal prihod, ker ga v nasprotju s Putinom niso povabili za govorniški oder. Med Moskvo in Varšavo je v zadnjem času prišlo do resnih zaostritev, ki so jih povzročile različne interpretacije najvišjih predstavnikov oblasti o tem, kdo je bil sokriv za začetek druge svetovne vojne.Ob robu slovesnosti so izraelski premier, ki je prej za največjo antisemitsko državo razglasil Iran, predsednik Rivlin in njegov ruski kolega Putin odkrili spomenik nacističnim žrtvam v nekdanjem Leningradu, današnjem Skt. Peterburgu, ki je bil kar 900 dni v nemškem obroču, v tem času pa je umrlo od 600.000 do 1,5 milijona ljudi. Rivlin je spomnil, da je 27. januar skupni praznik Rusov in Judov, saj so na ta dan leta 1944 zlomili blokado Leningrada, točno leto kasneje pa je Rdeča armada osvobodila taborišče smrt Auschwitz-Birkenau.