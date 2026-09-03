António Costa bo tipal teren tudi pri premieru Janši

Predsednik evropskega sveta ­António Costa bo danes v okviru turneje po prestolnicah držav članic Evropske unije s premierom Janezom Janšo predvsem preverjal, kakšna so slovenska pričakovanja o prihodnjem večletnem evropskem proračunu in pri katerih predlogih, ki so trenutno na mizi, ima Slovenija zadržke.

Janša bo moral v pogajanjih upoštevati ne le kohezijo, temveč tudi merilo odličnosti, ki bi pri delitvi evropskih sredstev za spodbujanje konkurenčnosti lahko favoriziralo velike in bolj razvite države, njihova strateška podjetja in inštitute. Za sklad za konkurenčnost je predvidenih več kot 400 milijard evrov.