FOTO:Apokaliptična jama je odgovornost političnih elit

Popolno uničenje. Razdejanje, hujše kot med državljansko vojno. Četrtina mesta skoraj zravnana z zemljo. V nekaj sekundah, ko je udarni val eksplozivne mešanice toksične kemije in abotne režimske nekompetentnosti rušil vse pred seboj, je streho nad glavo izgubilo četrt milijona prebivalcev Bejruta, enega najbolj vzdržljivih in trmastih mest na svetu. Dogodek, ki bo zaznamoval generacije; dogodek, ki bo, tako prekleto večji od življenja, močno vplival na prihodnost Libanona.»Domovi večine mojih prijateljev so uničeni. Vsi smo uničeni. Ne, nismo dobro, res nismo dobro,« se je danes zjutraj iz Bejruta za Delo javila Dalia ...