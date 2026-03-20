Apolitične zbudili, predsedniku postavili meje

Lokalne volitve v desetih srbskih občinah bodo zadnjo nedeljo v marcu izmerile podporo vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) in kako so študentski protesti omajali moč vse bolj avtoritarnega predsednika Aleksandra Vučića. Velikih študentskih blokad je res manj kot nekoč, toda upor je še kako živ in vse bolj jasno politično artikuliran, sta zagotovila študentska aktivista Milica Kostin in Arsa Stojanović.

Študentje v Srbiji se neprekinjeno pripravljajo na parlamentarne volitve, na katerih bodo kandidirali in poskušali doseči izpolnitev zahtev, oblikovanih novembra leta 2024, po tragični zrušitvi nadstreška železniške postaje v Novem Sadu, ki je odnesla 17 življenj. Naša sogovornika opažata, da so mladi s svojim delovanjem pri rojakih prebudili upanje, da je mogoče z aktivnim uporom doseči spremembe na bolje. Poudarila sta, da vrsta družbenih skupin, zdravstveni delavci, učitelji, kmetje, delavci in drugi, protestirajo brez sodelovanja študentskih upornikov.