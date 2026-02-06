Arabske države zasule Tanjo Fajon in Slovenijo s pohvalami

Vodje diplomacij Savdske Arabije, Jordanije, Bahrajna, Egipta in državni sekretar za zunanje zadeve Katarja so med srečanjem s slovensko zunanjo ministrico Tanjo Fajon na Brdu pri Kranju izpostavili hvaležnost njihovih držav za vlogo, ki jo je Slovenija na ravni Evropske unije ter med članstvom v varnostnem svetu Združenih narodov odigrala pri obsojanju izraelskih zločinov med vojno v Gazi in zagovarjanju rešitve z dvema državama.

Čeprav so bili pogovori posvečeni predvsem obravnavi aktualnih razmer na Bližnjem vzhodu ter usklajevanju stališč o različnih mirovnih pobudah v regiji, je skupni obisk ministrov in državnega sekretarja podčrtal bližino odnosov, ki jih je Sloveniji z bolj propalestinsko držo uspelo vzpostaviti v mandatu aktualne vlade.