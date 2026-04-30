Arbitražno vprašanje med Slovenijo in Hrvaško bi bilo lahko obujeno od mrtvih

Čeprav je vprašanje arbitraže o meji med Hrvaško in Slovenijo v zadnjih letih izginilo iz javnih razprav, ni izključeno, da se bo morda le zgodil kakšen premik. Hrvaška zunanja politika pred geopolitičnimi izzivi sodobnega sveta je naslov nove knjige, v kateri avtor, hrvaški diplomat Tomislav Lendić vidi manevrski prostor za končanje procesa reševanja mejnega vprašanja.

Avtorjeva načelna opredelitev do sporov o meji je: bolj ko bo izražen proces popuščanja Sloveniji in BiH, trše mora biti stališče do Črne gore in Srbije. Nosilna ideja v njegovi knjigi je, da bi Hrvaška iz majhne države, odvisne od dobre volje sosed, morala postati majhna sila. Prepričan je, da je že na tej poti.