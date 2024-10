Arca SGR spet prva na Barcolani

Največji tržaški jadralski praznik se je danes zaključil po uri in pol z zmago mega jadrnice Arce SGR. Na 56. Barcolani se je pomerilo 1757 jadrnic v 15 kategorijah. Med jadralci tradicionalno sodeluje tudi veliko slovenskih jadralcev. Trasa regate poteka v zalivu pred Trstom, med Barkovljami in Miramarskim gradom.

Drugi za zmagovitim krmarjem Furiom Benussijem (Arca SGR) je bil Koprčan Mitja Kosmina za krmilom Prosecco Doc Shockwave 3. Na tržaškem pomolu Audace, tik ob Velikem trgu (Piazza Unità), je bilo na tisoče obiskovalcev. Zmagovito Arco SGR je sicer v cilj simbolično pripeljala Marta Benussi. Tretjeuvrščena pa je bila Fiamme Gialle. Barcolana se je pred leti vpisala v Guinessovo knjigo rekordov kot najbolj množična regata na svetu.

Barcalono so že nekaj let zapored zaznamovale tudi ženske jadralke – predlani je denimo zmagala posadka ameriške filantropinje Wendy Schmidt. V letošnji povsem ženski posadki Hahazussa 3 pa je tudi slovenska olimpijka Tina Mrak. V sklopu bogatega tedenskega jadralskega dogajanja, povezanega z Barcolano, je včeraj potekala tudi regata Go To Barcolana, od Portoroža do Trsta, a so jo zaradi šibkega vetra skrajšali pri Debelem rtiču.