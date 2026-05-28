Aretacija bivšega agenta Cie: našli zlate palice in več deset milijonov gotovine

V ZDA so aretirali bivšega visokega uslužbenca ameriške obveščevalne agencije Cia, potem ko so na njegovem domu v zvezni državi Virginia našli okoli 300 zlatih palic v vrednosti več kot 40 milijonov dolarjev (okoli 35 milijonov evrov). Preiskovalci so mu zasegli tudi za dva milijona dolarjev tujih valut in 35 luksuznih ur, poročajo ameriški mediji.

Kot je razvidno iz dokumentov sodišča, je 19. maja aretirani David Rush od novembra lani do marca letos na vlado naslovil več zahtev, da zaradi »z delom povezanih stroškov« potrebuje »znatno količino tujih valut in zlatih palic v vrednosti več deset milijonov dolarjev«. Zahtevam so ugodili.

Po poročanju časnika New York Times je bil Rush do nedavnega na visokem položaju v uradu Cie v Virginiji. Podatki v dokumentih sodišča kažejo, da je imel tudi dovoljenje za dostop do strogo zaupnih in tajnih podatkov.

Obtožen je kraje javnih sredstev, pa tudi laganja o izobrazbi in vojaški službi ob prijavi na delovno mesto v javni upravi. Obtožen je tudi nezakonitega koriščenja vojaškega dopusta, za katerega je prejel več tisoč dolarjev plačila, poroča britanski BBC.

Ni sicer jasno, za kaj je Rush nameraval porabiti vsa ta sredstva, katerih del so odkrili tudi v skladišču blizu njegove pisarne. Ko so agenti zvezne policije FBI pred desetimi dnevi preiskali njegov dom, so tam zasegli več kot 300 zlatih palic, tujih valut za okoli dva milijona dolarjev ter 35 luksuznih ur, med katerimi je bilo veliko ur znamke Rolex.

Preiskavo je Cia predala agentom FBI, potem ko niso našli podatkov o tem, kaj je storil z denarjem in zlatimi palicami, in ko jih niso našli niti v prostorih obveščevalne agencije.