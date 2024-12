Aretacija ministra za varnost je jasno svarilo Dodiku

V nadaljevanju preberite:

Prijetje ministra za varnost Bosne in Hercegovine Nenada Nešića kaže, da pravna država ni v celoti odmrla, je današnjo akcijo policije Republike Srbske po navodilih tožilstva BiH komentiral Nebojša Vukanović, predsednik opozicijske Stranke za pravico in red. Prijetje Nešića in še šestih osumljencev se je zgodilo dan potem, ko je skupščina entitete Republika Srbska sprejela niz ukrepov, ki v praksi ustavljajo evropsko pot Bosne in Hercegovine.

Minister za varnost BiH Nenad Nešić je skupaj s še šestimi osumljenci osumljen kaznivih dejanj pranja denarja, korupcije, zlorabe položaja in prejemanja podkupnin v času, ko je Nešić še opravljal funkcijo direktorja javnega cestnega podjetja Putevi Republike Srpske. Med prijetimi je tudi sedanji direktor tega podjetja Milan Dakić.