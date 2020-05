Aretacije na Hrvaškem – ob predsedniku uprave Hrvaških gozdov aretirana tajnica ministrstva za javno upravo

Zatem ko so hrvaški mediji zjutraj poročali o aretaciji predsednika uprave Hrvaških gozdov (Hrvatske šume)zaradi domnevnega gospodarskega kriminala, zdaj pišejo še o aretaciji na državnem ministrstvu za javno upravo.Policisti so aretirali tamkajšnjo državno tajnico, v preteklosti županjo Knina. Kriminalisti preiskujejo gradnjo vetrnih elektrarn pri Kninu v času, ko je bila županja. Da je prijeta in se nahaja v Zagrebu, je Jutarnjemu listu potrdil njen odvetnik. Policija je preiskala tudi njeno stanovanje.Jakupčića so po poročanju Slobodne Dalmacije zajeli zjutraj, in sicer v prostorih Hrvaških gozdov. Sumijo ga zlorabe položaja in trgovanja z vplivom. Popoldne naj bi ga zaslišali v prostorih urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu Uskok. Mediji pišejo, da gre za obsežnejšo akcijo policistov in Uskoka, pričakovati je še več aretacij. Neuradno preiskujejo okoli deset oseb.Preiskali so tudi Jakupčićevo stanovanje. Njegov odvetnik je medijem za zdaj povedal, da podrobnosti aretacije še ne pozna.Tudi na službi za odnose z javnostjo Hrvaških gozdov so se odzvali s presenečenjem. Iz tega vira je v medije prišel podatek, da še vedno delajo od doma in da situacije ne poznajo.Za zdaj se je odzval minister za morje, promet in infrastrukturo, in sicer z besedami, da je novico o obeh aretacijah videl na novičarskih portalih. Dodal je le: »Naj institucije opravijo svoje delo.«