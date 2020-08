Po množičnih protestih areticije, zaslišana Nobelova nagrajenka

Protesti že od volitev

Množice na včerajšnjem proetstu v Minsku. FOTO: Sergei Gapon/AFP

Po nedeljskih protestih , na katerih je v Minsku proti beloruskemu predsedniku protestiralo najmanj 100.000 ljudi , so danes prijeli dva vidna predstavnika opozicije. Policija je prijela tudi več organizatorjev stavk v več državnih podjetjih.Prijeli soinpred tovarno traktorjev MTZ v Minsku, kjer zaposleni v okviru protestov stavkajo.Oba sta tudi člana koordinacijskega sveta opozicije, ki se zavzema za miren prenos oblasti in ga je ustanovila vodja opozicije, ki se je zatekla v sosednjo Litvo. Njuni privrženci pravijo, da so ju prijeli zaradi nezakonite organizacije stavke. Dilevski je sicer tudi predsednik stavkovnega odbora v tovarni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Tudi predsednika stavkovnega odbora druge pomembne državne tovarne, tovarne težkih vozil MZKT,je danes aretirala policija, ko je zbiral podpise za novo stavko.Policija je danes v okviru kazenskega postopka proti članom opozicijskega koordinacijskega sveta privedla na zaslišanje tudi članico sveta, Nobelovo nagrajenko za književnost , poročajo tuji mediji.Lukašenko koordinacijski svet opozicije obtožuje, da si želi prilastiti oblast. Zagrozil je, da bo »ohladil nekatere vroče glave v njem.« Danes aretirana Olga Kovalkova, članica sveta, je sicer minuli petek na vrhovnem sodišču vložila zahtevo za razveljavitev predsedniških volitev.Opozicija ob vsakodnevnih protestih zaradi po njenih ocenah nepoštenih predsedniških volitev 9. avgusta, na katerih je za šesti mandat zmagal avtokrat Lukašenko, organizira tudi stavke, ki so prizadele glavne gospodarske sektorje države. Oblasti so močno pritisnile na zaposlene, tudi z grožnjami odpuščanj, tako da stavkovni val nekoliko peša, navaja AFP.Lukašenko je na proteste odgovoril z nasilnim zatrtjem, okrepil je vojsko na mejah, predvsem z Litvo, članico EU in Nata, in krivi Zahod, da se je zarotil proti njemu.Vilnius je sporočil, da je beloruski vojaški helikopter v nedeljo zvečer nekaj minut kršil litovski zračni prostor. Minsk pa trdi, da so odgovorili na poskus kršenja njihovega zračnega prostora s strani osmih balonov s protivladnimi simboli. Litovsko zunanje ministrstvo je danes na pogovor poklicalo beloruskega veleposlanika in protestiralo zaradi kršenja zračnega prostora, poroča britanski BBC.Lukašenko je med nedeljskimi protesti z avtomatsko puško v rokah in neprebojnim jopičem na sebi posnel video, v katerem je hvalil varnostne sile, ki so varovale predsedniško palačo, protestnike pa ozmerjal, da so podgane.