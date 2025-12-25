Aretirali 115 osumljencev IS, ki naj bi načrtovali napade ob novem letu

Turške oblasti so preprečile načrtovane napade na božične in novoletne prireditve, potem ko so aretirale več kot 100 osumljencev, povezanih s teroristično skupino Islamska država (IS), poroča BBC.

Glavni tožilec Istanbula je sporočil, da so izvedli množične racije na 124 naslovih po mestu. Pri tem so zasegli orožje, strelivo in organizacijske dokumente.

Uradniki so pojasnili, da so podporniki IS v prihajajočih prazničnih dneh aktivno načrtovali napade po vsej Turčiji, predvsem proti nemuslimanom. Policija je pridržala 115 osumljencev, medtem ko prizadevanja za izsleditev dodatnih 22 oseb še potekajo.

Tožilstvo je dodalo, da so bili osumljenci v stiku z operativci IS izven Turčije.

Aretacije prihajajo dva dni po tem, ko so turški obveščevalci izvedli racijo proti IS na meji med Afganistanom in Pakistanom. Turški državljan, ki naj bi imel vodilno vlogo v lokalnem krilu IS, je bil pridržan zaradi načrtovanja napadov na civiliste.

Turčija redno izvaja preiskave in racije proti osebam z domnevnimi povezavami z IS, država pa ima 900 kilometrov dolgo mejo s Sirijo, kjer skupina še vedno deluje v določenih območjih.

Sirijski predsednik Ahmed al-Šaraa, ki ima tesne vezi s turško vlado, je obljubil sodelovanje z ZDA in Evropo pri iztrebljanju preživelih elementov IS. ZDA so v petek izvedle val zračnih napadov na položaje skupine v Siriji, kot odgovor na uboj treh Američanov. Dva ameriška vojaška člana in civilni tolmač so bili ubiti v zasledovanju s strani IS prejšnji mesec.