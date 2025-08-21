Aretirali Ukrajinca, ki naj bi sodeloval pri razstrelitvi plinovoda Severni tok

Ukrajinskega državljana osumljenega sodelovanja pri razstrelitvi plinovoda Severni tok v Baltskem morju leta 2022, so včeraj aretirali v Italiji, poroča Guardian.

Osumljenec, zaenkrat znan le kot Serhiy K., naj bi bil na krovu plovila, ki je izvedlo detonacijo plinovoda. Nemško zvezno tožilstvo je v četrtek sporočilo, da so ga karabinjerji aretirali v sredo zvečer v bližini Riminija, potem ko je bila v ponedeljek izdana evropska tiralica.

Nemški preiskovalci naj bi že dlje časa sumili, da so operacijo, ki je uničila plinovod, po katerem se je plin iz Rusije stekal v Nemčijo, izvedli ukrajinski specialci.

Potapljači naj bi se iz nemškega pristanišča Rostock odpeljali z najeto jadrnico Andromeda, ki je odplula na območje blizu danskega otoka Bornholm, kjer so na morsko dno namestili eksploziv. Serhiy K. naj bi operacijo koordiniral s krova jadrnice, menijo nemški preiskovalci.

Nemški zvezni generalni tožilec Jens Rommel je lani izdal prvi nalog za prijetje enega od osumljenih potapljačev. Vendar je osumljenec zapustil svoj dom na Poljskem, preden so ga lahko aretirali, potem ko so poljske oblasti domnevno vnaprej opozorile ukrajinske oblasti. Moški naj bi se v Ukrajino pripeljal z avtomobilom z diplomatskimi registrskimi tablicami, poroča Spiegel.