V Trstu aretirali 25-letnega Pakistanca, domnevnega terorista

Policija v Trstu je danes aretirala 25-letnega Pakistanca zaradi sumov terorizma in simpatiziranja z ekstremističnimi skupinami, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Osumljenec se je sam razglasil za pripadnika Islamske države, po spletu delil ekstremistične vsebine in poskušal kupiti orožje.

Osumljenec je po spletu iskal in delil vsebine, povezane z džihadizmom. Pri tem se je razglasil za pripadnika teroristične skupine Islamska država (ISIS), po spletu poskušal kupiti orožje in iskal načine, kako doma sestaviti eksplozivno napravo, navaja Ansa.

Propagandni videoposnetki, ki jih je objavljal in delil, pa so med drugim menda prikazovali tudi umore, posnete v živo.

Obtožen je resnega suma načrtovanja terorističnih dejanj in usposabljanja za teroristične dejavnosti, vključno z mednarodnim terorizmom, ter napeljevanja k storitvi kaznivega dejanja. Bremenijo ga tudi obtožbe o odkritem podpiranju terorizma na spletu.

Italijanska policija je na spletni strani navedla še, da je mladi pakistanski državljan leta 2023 nezakonito vstopil v Italijo po t. i. balkanski poti, pri čemer je navedel lažne osebne podatke in trdil, da je mladoleten, da bi nato zaprosil za mednarodno zaščito. Od takrat je bil nastanjen v objektu za sprejem migrantov v Trstu. Dodali so, da je bil na spletu zelo aktiven, sicer pa nezainteresiran za vključevanje v družbo.