Argentina bi se najraje še enkrat stepla za Falklande

V času svetovnih konfliktov, ki skrbijo za nejasnost razmer in nenehno napetost, bi bilo sila nenavadno, če se vsaj eno žarišče ne bi pojavilo tudi v Latinski Ameriki. Na Falklandskih otokih, po argentinsko Malvinih, v jugovzhodnem Atlantiku, so že imeli vojno, ki je pred 44 leti zahtevala več kot 900 življenj in na tisoče ranjenih. Zdaj bi jo Trumpov človek na jugu celine Javier Milei rad ponovil. Grozi Združenemu kraljestvu, podpihuje pa ga republikanski boter, ki ureja razmere z Londonom, Argentina pa mu ustreza kot posrednica za razburjanje svetovne javnosti. Za tokratno napetost na jugu ameriške celine so na nogometnem svetovnem prvenstvu mimogrede in malo folklorno, na videz zabavljaško, poskrbeli argentinski nogometaši, ko so izobesili zastavo z napisom Malvini so Argentina. Precej ...