Argentina išče izvor hantavirusa na križarki, nekateri potniki že v ZDA

Uradniki in strokovnjaki v Argentini se trudijo ugotoviti, ali je njihova država vir smrtonosnega izbruha hantavirusa, ki je zajel atlantsko križarko, medtem ko so se številni potniki že vrnili v svoje matične države, poroča britanski časnik Guardian. Argentina, od koder je ladja za križarjenje odplula na Antarktiko, je po poročanju Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) že daljši čas uvrščena med države z najvišjo incidenco te redke bolezni, ki jo prenašajo glodavci, v Latinski Ameriki. Preiskovalci si zdaj prizadevajo izslediti vir okužbe.

Argentinsko ministrstvo za zdravje je v torek poročalo o 101 okužbi s hantavirusom od junija 2025, kar je približno dvakrat več kot leto prej. Sev hantavirusa andes, ki je najpogostejši v Južni Ameriki, lahko povzroči hudo in pogosto smrtno bolezen pljuč, imenovano hantavirusni pljučni sindrom. Bolezen je v zadnjem letu povzročila smrt v skoraj tretjini primerov, je sporočilo argentinsko ministrstvo za zdravje, piše Guardian.

Oblasti so sporočile, da so bili oboleli potniki na nizozemski ladji MV Hondius pozitivni na sev hantavirusa andes. Doslej so umrli trije potniki, eden je na intenzivni negi v južnoafriški bolnišnici, še trije pa so bili v sredo evakuirani z ladje. Še en moški, ki je ladjo zapustil že med potovanjem, je bil pozitiven na testu v Švici.

Argentina je v sredo sporočila, da pošilja genski material virusa andes in opremo za testiranje, da bi Španiji, Senegalu, Južni Afriki, Nizozemski in Združenemu kraljestvu pomagala pri njegovem odkrivanju.

O miših in ljudeh

Ljudje se običajno okužijo s hantavirusom prek stika z okuženimi glodavci oziroma z njihovim urinom, iztrebki ali slino, prenos s človeka na človeka pa je redek. Vendar pa je bilo v nekaterih prejšnjih izbruhih seva andes opaženo omejeno širjenje med tesnimi stiki.

Skrb je vzbudila tudi novica, da se je 23 potnikov 23. aprila domnevno izkrcalo z ladje MV Hondius na otoku Sveta Helena, kakor je poročal španski časopis El País. »Tam se potika 23 ljudi in do pred tremi dnevi jih nihče ni kontaktiral,« je v telefonskem intervjuju za časopis povedal potnik, ki je želel ostati anonimen.

Skupina se je domnevno vrnila v svoje države, vključno z ZDA. Ameriški časnik New York Times je v sredo poročal, da so ameriški potniki pod nadzorom v Georgii, Kaliforniji in Arizoni, čeprav nobeden od njih ne kaže znakov bolezni.

Po podatkih WHO se je prvi smrtni primer na krovu križarke zgodil že 11. aprila. Truplo 70-letnega Nizozemca so s plovila odnesli skoraj dva tedna pozneje na Sveti Heleni. Njegova 69-letna žena je z letalom potovala s Svete Helene v Južno Afriko; zgrudila se je na letališču v Johannesburgu in 26. aprila umrla v bolnišnici. Tretja potnica, Nemka, je umrla 2. maja.

Kje so se okužili?

Argentinski uradniki pravijo, da poskušajo ugotoviti, kje so okuženi potniki potovali po državi, preden so se vkrcali na križarko pod nizozemsko zastavo v Ushuaii, mestu na jugu Argentine, znanem tudi kot konec sveta. Ko bodo poznali načrte potovanj, nameravajo izslediti njihove stike, izolirati tesne stike in jih aktivno spremljati, da bi preprečili potencialno širjenje bolezni.

Pred vkrcanjem si je zdaj že pokojni nizozemski par ogledal znamenitosti v Ushuaii in potoval po Argentini, Urugvaju in Čilu, je sporočila argentinska vlada. Inkubacijska doba virusa traja od enega do osem tednov, zaradi česar je težko ugotoviti, ali so se potniki okužili pred odhodom iz Argentine na Antarktiko 1. aprila, med postankom na odročnem južnoatlantskem otoku ali na krovu ladje.

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je na omrežju X zapisal, da »WHO še naprej sodeluje z upravljavci ladij pri skrbnem spremljanju zdravja potnikov in posadke ter sodeluje z državami pri podpori ustreznega zdravstvenega spremljanja in evakuacije, kjer je to potrebno«. Dodal je, da na tej stopnji splošno tveganje za javno zdravje ostaja nizko.

Ladja nadaljuje pot na Kanarske otoke

Evakuacija treh potnikov z ladje, na krovu katere je bilo skoraj 150 ljudi, pomeni, da lahko MV Hondius zdaj nadaljuje tridnevno potovanje proti Kanarskim otokom, potem ko so španske oblasti dovolile pristanek ladje. Vendar je vmes izbruhnil spor, saj je predsednik Kanarskih otokov izrazil zaskrbljenost zaradi pristanka ladje na Tenerifih.

Ladja je bila več dni zasidrana ob Zelenortskih otokih, medtem ko so potekali postopki za evakuacijo članov posadke, vendar je bila v sredo zvečer že na poti proti Kanarskim otokom. Med evakuiranimi v sredo je bil tudi 56-letni Britanec Martin Anstee, ki je bil vodnik odprave na ladji. Z ladje so ga odpeljali skupaj z 41-letnim nizozemskim ladijskim zdravnikom in 65-letnim nemškim potnikom, je poročal britanski Telegraph.

Podnebne spremembe in širjenje virusa

Na ladji MV Hondius je bolezen izbruhnila, medtem ko raziskovalci javnega zdravja v Argentini opozarjajo na podnebne spremembe, ki pospešujejo tveganje za širjenje hantavirusa, piše Guardian. Kakor pravijo, višje temperature širijo območje širjenja virusa, deloma tudi zato, ker se s segrevanjem in spreminjanjem ekosistemov glodavci, ki prenašajo hantavirus, lahko razmnožujejo na več mestih. Ljudje se običajno okužijo z virusom zaradi izpostavljenosti glodavskim iztrebkom, urinu ali slini.

»Argentina je zaradi podnebnih sprememb postala bolj tropska, kar je prineslo nove viruse, kot sta denga in rumena mrzlica, pa tudi nove tropske rastline, ki proizvajajo semena za spodbujanje razmnoževanja miši,« je dejal Hugo Pizzi, ugledni argentinski specialist za nalezljive bolezni. »Ni dvoma, da se hantavirus čedalje bolj širi.«