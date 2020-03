Argentina korak bliže legalizaciji splava

Shod za legalizacijo abortusa v Buenos Airesu. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters

Argentinski predsednikje sporočil, da bo v prihodnjih desetih dneh parlamentu predlagal, naj pripravi zakonski osnutek za legalizacijo splava Fernández, ki je lani decembra prisegel kot novi predsednik , je prekinitev nosečnosti označil za »vprašanje javnega zdravja«. V Argentini, domovini papeža Frančiška, je splav dovoljen le v primerih posilstva in primerih, ko nosečnost ogroža fizično ali mentalno zdravje nosečnice.Če bo predlog sprejet, bo Argentina postala največja država v regiji, ki bo legalizirala abortus, poroča BBC.»Dejstvo je, da se splav zgodi,« je dejal argentinski predsednik v prvem letnem nagovoru parlamentu. »Država bi morala svoje državljane na splošno varovati, še posebej ženske. V 21. stoletju mora vsaka družba upoštevati individualno odločitev posameznika, da se svobodno odloča o svojem telesu.«Fernández je rekel, da bo uvedel tudi program za izboljšanje spolne vzgoje.Prejšnji poskus spremembe zakona v Argentini, kjer je prebivalstvo pretežno rimskokatoliške vere, ni uspel. Kongres je leta 2018 odobril predlog zakona o legalizaciji splava do 14. tedna nosečnosti, a ga je senat kasneje zavrnil. V nasprotju z zadnjim poskusom je tokrat predsednik države predlagatelj.Pogovore o legalizaciji umetne prekinitve nosečnosti so v Argentini znova obudili lani februarja, ko je enajstletna žrtev posilstva rodila s carskim rezom. Deklica, ki jo je posilil 65-letni partner njene babice, je zahtevala splav, a je bil postopek zaradi vprašanj o identiteti njenega skrbnika predolg, tako da je bilo za splav prepozno.Kuba, Urugvaj in Gvajana so edine latinskoameriške države, ki dovolijo splav v prvih tednih nosečnosti. Medtem ko je v nekaterih državah splav dovoljen v primeru posilstva ali ogrožanja materinega življenja, je povsem prepovedan v Salvadorju, Hondurasu, Nikaragvi in ​​Haitiju.