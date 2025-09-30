Trump rešuje Mileia in si podreja Argentino

V nadaljevanju preberite:

Ob reševanju, vpletanju in neposrednem vmešavanju v vse, kar leze na tem svetu, je ameriški predsednik Donald Trump zadnje dni pomislil tudi na zahodno poloblo in si omislil reševanje svojega najzvestejšega vojaka Javierja Mileia, argentinskega ekonomista in predsednika republike, ki je v razmeroma kratkem času zavozil vse, kar je mogel.

Dvajset milijard dolarjev bo dobil za reševanje prve stiske, Washington pa v zamenjavo pričakuje izgon tekmice Kitajske, ki ima v rokah argentinsko trgovino.