Argentinski Trump pritegnil razjarjene volivce

Nedeljske predvolitve v Argentini so postregle z nenadejanim zmagovalcem. Na obveznem glasovanju, ki določi kandidatne liste pred prihajajočimi predsedniškimi volitvami in v marsičem izmeri politično temperaturo v državi, je dobil največ glasov skrajno desni libertarec Javier Milei s formacijo La Libertad Avanza (Svoboda napreduje).

Dvainpetdesetletni ekonomist in nekdanji inštruktor tantričnega seksa, ki si je v zadnjih letih ustvarjal javno podobo predvsem na družbenih omrežjih in v televizijskih oddajah, je v nedeljo pritegnil 7 milijonov oziroma 30 odstotkov volilnih upravičencev. Odločni zagovornik prostega trga je s pozivi proti politični garnituri, ki ji zaničevalno pravi »kasta«, spretno ujel glasove razjarjene Argentine, naveličane permanentne krize, visoke inflacije (ta je na leto višja od 115 odstotkov), korupcije ter neenakosti in revščine, v kateri živi vsak četrti Argentinec.