Arktična odpornost: nova vloga slovenske vojske

Častnika Slovenske vojske sta danes odpotovala na Grenlandijo, kjer bosta delovala v okviru mednarodne vojaške vaje Arktična odpornost, je za STA potrdilo ministrstvo za obrambo. Kot je pred dnevi pojasnil obrambni minister Borut Sajovic, bosta častnika v prvi fazi na Grenlandiji nekaj dni, nadaljnje odločitve pa bodo sprejeli glede na potrebe.

Sajovic je že v sredo napovedal, da bosta slovenska častnika na Grenlandijo odpotovala konec tedna. Gre za enega častnika iz poveljstva sil in enega podčastnika iz enote za specialno delovanje. Kot je pojasnil obrambni minister, bosta častnika v prvi fazi na Grenlandiji nekaj dni, nadaljnje odločitve pa bodo sprejeli glede na potrebe. Prav tako je poudaril, da so na vojaško vajo pod vodstvom Danske »na zavezniško in za zavezništvo pomembno območje« povabljene vse članice zveze Nato.

Vlada je odločitev o napotitvi dveh častnikov, ki bosta sodelovala pri načrtovanju in izvedbi vojaške vaje Arktična odpornost, sprejela minulo soboto na dopisni seji.

Evropske države so se za napotitev vojakov odločile, ker je ameriški predsednik Trump vztrajal pri prevzemu lastništva nad Grenlandijo, tudi s silo. FOTO: Yves Herman/ Reuters

Sledimo evropskim državam

S to odločitvijo Slovenija sledi več evropskim državam, med njimi Franciji, Nemčiji, Švedski, Norveški, Finski in Nizozemski, ki so na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost napotile manjše število vojaških častnikov ali drugih pripadnikov oboroženih sil. Nekateri so se sicer vmes že vrnili v domovino.

Za napotitev vojakov so se evropske države odločile potem, ko je predsednik ZDA Donald Trump do nedavnega vztrajal pri prevzemu lastništva nad Grenlandijo, tudi z uporabo sile. V nagovoru na Svetovnem gospodarskem forumu v sredo v Davosu se je nato odrekel možnosti uporabe sile za prevzem nadzora nad tem avtonomnim danskim ozemljem.

Trump je sicer po sredinem pogovoru z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem v Davosu sporočil tudi, da sta oblikovala okvir za dogovor glede prihodnosti Grenlandije in celotnega območja Arktike.