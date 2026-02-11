  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Vzpostavljena Arktična straža, Rusija že grozi

    Nato je v luči okrepljene ruske vojaške aktivnosti in zanimanja Kitajske sprožil novo misijo na območju Arktike.
    Nato naj bi dodatno okrepil obrambne zmogljivosti na Arktiki.  FOTO: Reuters
    Galerija
    Nato naj bi dodatno okrepil obrambne zmogljivosti na Arktiki.  FOTO: Reuters
    R. I.
    11. 2. 2026 | 17:27
    3:17
    A+A-

    Območje Arktike postaja vse pomembnejše za kolektivno varnost zveze Nato, je v Bruslju povedal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte in spomnil, da je Nato v luči okrepljene ruske vojaške aktivnosti in zanimanja Kitajske sprožil novo misijo na območju Arktike, imenovano Arktična straža.

    »Arktična straža izkorišča moč zavezništva, saj združuje dejavnosti Nata in zaveznikov na skrajnem severu v enoten globalni operativni pristop k regiji. Z nadaljnjim usklajevanjem v okviru Nata bomo oblikovali bolj usklajen okvir potencialnih izzivov na Arktiki, da bomo lahko hitro in učinkovito odpravili naše morebitne pomanjkljivosti,« je povedal Rutte. Dodal je, da bo misija okrepila varnost na območju Arktike.

    Danska je ob tem sporočila, da bo prispevala k na novo vzpostavljeni misiji Nata v Arktiki. »Bistveno bomo prispevali in ohranili zagon, da bo Arktika dolgoročno vključena v Natove načrte in vaje,« je v izjavi dejal obrambni minister Troels Lund Poulsen.  

    Velika Britanija pa je napovedala, da bo okrepila svoje enote, nameščene na Norveškem, ter odigrala ključno vlogo v Natovi arktični misiji v luči naraščajočih ruskih groženj. Odločitev Združenega kraljestva, da v naslednjih treh letih podvoji število vojakov na Norveškem z 1000 na 2000, prihaja v času, ko naj bi ZDA odstopile od dveh vodilnih regionalnih poveljniških položajev v Natu, da bi zaveznike spodbudile k večji odgovornosti za lastno obrambo.

    Mark Rutte je napovedal misijo Arktična straža. FOTO: Tom Nicholson/Reuters
    Mark Rutte je napovedal misijo Arktična straža. FOTO: Tom Nicholson/Reuters

    Rusija pa je medtem že zagrozila s protiukrepi, če bo Zahod povečal svojo vojaško navzočnost na Grenlandiji, je dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Nekaj evropskih držav je v zadnjih tednih na Grenlandijo poslalo manjše kontingente vojakov, potem ko je predsednik Donald Trump večkrat izjavil, da želi priključiti arktični otok. »Če bo prišlo do militarizacije Grenlandije in ustvarjanja vojaških zmogljivosti, usmerjenih proti Rusiji, bomo seveda sprejeli ustrezne protiukrepе, tudi vojaško-tehnične,« je Lavrov dejal v govoru ruskim poslancem.

    Grenlandija – dom približno 57.000 prebivalcev – je že desetletja avtonomno dansko ozemlje. Trump je pretekli mesec omilil grožnje o zasegu Grenlandije, potem ko je dejal, da je z generalnim sekretarjem Nata Ruttejem dosegel okvirni dogovor za zagotavljanje večjega ameriškega vpliva. Pred tem je opozarjal, da bi Grenlandijo, če je ne bi prevzele ZDA, lahko prevzeli Rusija ali Kitajska.

    »ZDA, Danska in Grenlandija morajo to razrešiti med seboj,« je dejal Lavrov. Dansko je obtožil, da Grenlandce obravnava kot državljane druge kategorije. Grenlandija je sporočila, da sta suverenost in ozemeljska celovitost osnova vsakršnih pogovorov z Washingtonom.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Thomas Byrne

    »V EU ne zaznavam prevelike želje po konfrontaciji z ZDA«

    Pričakovati moramo nepričakovano, o izzivih prihajajočega predsedovanja svoje države svetu EU razmišlja irski državni sekretar za evropske zadeve Thomas Byrne.
    Jure Kosec 9. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    V boju za redke zemlje je Evropa ujeta med Kitajsko in ZDA

    Glavni adut stare celine ostaja velik trg s stabilnimi pravili.
    The Economist 6. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Global

    Države so prisiljene izbrati stran in so zato v neprijetnem položaju

    Pot do enotnosti med srednjimi silami je polna ovir, saj ta skupina vključuje bogate in revne države ter majhne in velike države.
    5. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Koliko realen je evropski steber v Natu

    Po zastoju spora glede Grenlandije se morajo evropski voditelji spoprijeti z vprašanjem, kaj bi sledilo, če bi ZDA zapustile Nato.
    4. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nove podrobnosti

    Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

    Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
    Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Energetska kriza

    Na Kubi se je vse ustavilo, stiska je popolna

    Tako hudo ni bilo od sovjetskega odhoda z otoka pred več kot tremi desetletji.
    Tone Hočevar 10. 2. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

    Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Zlata kolajna

    Slovenija Air znova pristal na Olimpu (FOTO)

    Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc so prepričljivo zmagali na olimpijski tekmi mešanih ekip na srednji skakalnici v Predazzu.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 10. 2. 2026 | 17:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Sodelovanje, ki presega meje športa

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravim izpah rame

    Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Portorož

    Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

    V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Pripeljali smo prvi kontigent gradbenih delavcev iz Uzbekistana

    Direktorji gradbenih podjetij so na konferenci iskali rešitve za tehnološki in kadrovski razvoj panoge.
    Nejc Gole, Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 9. 2. 2026 | 14:15
    Preberite več

    Več iz teme

    Arktična stražaNatoGrenlandijaRusijaDonald TrumpArktikaVladimir PutinSergej LavrovOboroževalna tekmavarnostMark Rutte

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Fiskars Group

    V Steklarni Rogaška bodo odpuščali

    Steklarna Rogaška, ki je od leta 2015 v finski lasti, je sicer množično odpuščala že leta 2023.
    11. 2. 2026 | 17:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Evropski parlament

    Preblič in Šarec obsodila Webrov poziv glede kazenskega pregona članov NSi

    Poslanca menita, da gre za vmešavanje v delo slovenskih organov in politični pritisk nanje.
    11. 2. 2026 | 17:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Arktika

    Vzpostavljena Arktična straža, Rusija že grozi

    Nato je v luči okrepljene ruske vojaške aktivnosti in zanimanja Kitajske sprožil novo misijo na območju Arktike.
    11. 2. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prepoved

    Državni zbor brez glasu proti sprejel novelo zakona o pirotehniki

    Ognjemetni izdelki kategorije F1 in pirotehnični izdelki kategorije P1 ostajajo legalni za polnoletne.
    11. 2. 2026 | 17:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Spor s pristašem Giorgie Meloni

    Novinarji Rai sredi domačih olimpijskih iger v štrajk

    Novinarji Rai bodo zaradi polomije ob odprtju iger protestno umaknili podpise iz svojih prispevkov.
    11. 2. 2026 | 16:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Arktika

    Vzpostavljena Arktična straža, Rusija že grozi

    Nato je v luči okrepljene ruske vojaške aktivnosti in zanimanja Kitajske sprožil novo misijo na območju Arktike.
    11. 2. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prepoved

    Državni zbor brez glasu proti sprejel novelo zakona o pirotehniki

    Ognjemetni izdelki kategorije F1 in pirotehnični izdelki kategorije P1 ostajajo legalni za polnoletne.
    11. 2. 2026 | 17:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Spor s pristašem Giorgie Meloni

    Novinarji Rai sredi domačih olimpijskih iger v štrajk

    Novinarji Rai bodo zaradi polomije ob odprtju iger protestno umaknili podpise iz svojih prispevkov.
    11. 2. 2026 | 16:59
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Najpogostejše težave sezonskih podjetij

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo